La principale raison de la défaite de l'OM contre Le Mans est connue aux yeux de Bruno Genesio, avec un lourd problème hérité des années De Zerbi.

A 21 heures 30 dimanche soir, à la mi-temps du match face au Mans, l’OM se voyait bien au chaud sur le podium à l’issue de cette 12e journée. Tout était réuni, avec deux buts d’avance et un promu qui ne trouvait pas la solution pour inverser la tendance. Mais les trois buts concédés en seconde période ont totalement plombé les Marseillais, qui retombent brutalement sur terre avec une 5e place pas infamante, mais décevante au regard de la série de cinq victoires qui se termine brutalement au Vélodrome.

Selon L’Equipe, Patrick Videira avait parfaitement préparé ce match et identifié la faiblesse de l’OM. S’il a été question du niveau des remplaçants, des problèmes au milieu sans Pierre-Emile Hojbjerg, ou d’un mental trop fragile pour des joueurs qui se sont vus trop beaux, ce n’est pas du tout ça. Les joueurs de Bruno Genesio n’aiment pas courir, et cela se sait désormais en Ligue 1

Les entrainements sous De Zerbi, une promenade de santé

Un problème hérité du passage de Roberto De Zerbi, qui axait ses entrainements sur la tactique et la mise en place, dans un immobilisme dévastateur dans le football moderne. « Le technicien et ses adjoints ont pourtant vite identifié le physique défaillant de l'effectif comme un souci majeur à corriger. Sous Roberto De Zerbi, les entraînements, axés quasiment exclusivement sur la tactique ou les sorties de balle, se déroulaient au petit trot, trois kilomètres au compteur. L'intensité a été considérablement augmentée, les distances ont parfois été multipliées par trois et chaque début de semaine, le staff concocte une séance basée sur l’intensité », a souligné L’Equipe, pour qui Bruno Genesio essaye de compenser ce déficit physique dans un championnat réputé pour sa dimension athlétique.

Certains joueurs comme Geoffrey Kondogbia, Himad Abdelli ou Amine Harit, souvent blessés par le passé, n’aiment pas cavaler pendant toute la rencontre, et l’OM va clairement devoir travailler sur ce point pour éviter de vivre d’autres déconvenues dans les semaines à venir, et gâcher la belle remontée au classement.