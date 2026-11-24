Le PSG réfléchit à l’opportunité de recruter un joueur offensif cet hiver. Mason Greenwood est cité parmi les joueurs susceptibles d’intéresser Luis Campos et luis Enrique en janvier prochain.

Six mois après avoir quitté l’Olympique de Marseille, où il a terminé meilleur buteur deux années de suite, Mason Greenwood va-t-il signer son grand retour en Ligue 1 ? L’idée va choquer mais elle est pourtant étudiée… par le Paris Saint-Germain. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, l’attaquant anglais de Fenerbahçe fait partie des pistes de Luis Enrique et de Luis Campos pour compenser en janvier prochain les absences de Khvicha Kvaratskhelia et de Désiré Doué, tous les deux victimes d’une rupture des ligaments croisés et absents pendant plus de six mois.

« Au PSG, l’entraîneur principal Luis Enrique aurait quelques réserves concernant la contribution défensive de Greenwood malgré ses qualités offensives » explique le spécialiste du Outre le PSG, l’Atlético de Madrid et Naples sont intéressés par l’ancien numéro 10 de l’OM, dont le profil ne fait toutefois pas l’unanimité au sein du double champion d’Europe en titre selon notre confrère.explique le spécialiste du mercato sur X. Ce dernier révèle par ailleurs que Fenerbahçe ne cherche pas à vendre Mason Greenwood à tout prix, moins de six mois après son arrivée.

Un réel intérêt du PSG pour Greenwood ?

Le club turc reste néanmoins à l’écoute des offres et pourrait accepter de se séparer de l’Anglais en cas de proposition entre 75 et 80 millions d’euros et si Mason Greenwood venait à « insister » pour quitter la Turquie. Nul doute que chez une majorité des supporters parisiens, une signature de Mason Greenwood serait très mal perçue après les polémiques extrasportive qui entourent la carrière du joueur et qui plus est après son passage sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. A ce stade, le PSG n’a de toute façon entrepris aucune démarche concrète pour s’offrir Greenwood, dont le nom a simplement été évoqué en interne pour le moment.