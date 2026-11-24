En fin de contrat avec l’OM en juin prochain, Jeffrey de Lange s’affirme enfin sous les ordres de Bruno Genesio. Et si le Néerlandais était le gardien idéal pour le club olympien à moyen et long terme ?

Doublure de Geronimo Rulli pendant deux années à l’Olympique de Marseille, Jeffrey de Lange a profité de la cure d’austérité exigée par Frank McCourt et par la DNCG pour s’imposer comme le titulaire de l’équipe olympienne cette saison. Le Néerlandais bénéficie de la confiance de Bruno Genesio, qui voulait déjà le recruter à Lille il y a quelques mois. Les deux hommes s’apprécient et si De Lange a vécu un début de saison difficile, le Néerlandais affiche un tout autre niveau depuis quelques matchs. Décisif contre Toulouse, Leverkusen et Lens, De Lange a encore sorti une performance XXL contre Le Mans dimanche au Vélodrome avec notamment un penalty stoppé.

De quoi convaincre Jean-Charles de Bono, bluffé par le niveau atteint par Jeffrey de Lange. Suffisant pour envisager le gardien de 28 ans comme le titulaire dans les buts de l’OM sur plusieurs années ? Cela pourrait en tout cas faire les affaires du club olympien, qui économiserait un gros transfert sur ce poste l’été prochain en cas de prolongation de Jeffrey de Lange.

De Lange titulaire à l'OM la saison prochaine ?

« Ce qu’on peut dire sur lui, c’est que sa progression est flagrante. A tous les matchs, c’est l’homme du match. Il y a une progression constante, une progression technique et tactique. On peut lui reprocher ses sorties aériennes mais au-delà de ça, il est parfait dans tout ce qu’il fait. C’est la meilleure progression que l’on puisse avoir tellement elle est flagrante par rapport à son début de saison » a noté le consultant du site Football Club de Marseille.

La question est maintenant de savoir si Bruno Genesio se contentera de Jeffrey de Lange la saison prochaine à l’OM, ou si l’entraîneur phocéen exigera un gardien d’un niveau supérieur. Stéphane Richard et Grégory Lorenzi devront rapidement trancher cette question puisque le portier passé par l’Ajax Amsterdam sera en fin de contrat en juin prochain.