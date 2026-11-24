Le Tribunal arbitral du sport s'est prononcé et a déclaré le Sénégal vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations 2025. Mais le Maroc ne s'avoue pas encore vaincu.

Après des mois de péripéties et de polémiques en tout genre, le Sénégal a été désigné vainqueur de la CAN 2025 aux dépens du Maroc. Les Lions de la Teranga avaient dans un premier temps été déclarés perdants sur tapis vert après avoir quitté le terrain à la suite du penalty accordé à Brahim Diaz pour les Marocains. Mais le Tribunal arbitral du sport s'est prononcé ce mardi et, selon lui, aucune raison ne justifie de priver le Sénégal du titre, que les Lions de la Teranga avaient remporté sur le terrain après la prolongation. Mais la Fédération royale marocaine de football (FRMF) n'entend pas encore se laisser faire.

Le Maroc n'a pas dit son dernier mot

Ces dernières heures, la FRMF a en effet annoncé son intention de faire à nouveau appel si cela était possible. Dans un communiqué, on peut notamment lire : « La FRMF s’étonne et proteste que sa demande n’ait pas été prise en considération. Elle demandait que soient tirées les conséquences juridiques qui s’imposent face à des pratiques susceptibles de porter atteinte à l’intégrité et à la crédibilité de la procédure arbitrale.

Elle évoque en particulier le contact qui, selon elle, a bien eu lieu entre l’arbitre allemand Ulrich Haas et le président de la Fédération sénégalaise de football, 48 heures avant que la décision ne soit rendue. La FRMF relève également que la décision n’a pas tenu compte de la position récemment consacrée par l’International Football Association Board (IFAB), garant des Lois du Jeu, et par la FIFA concernant les joueurs qui quittent le terrain sans l’autorisation de l’arbitre, ainsi que les responsabilités et les sanctions disciplinaires qui en découlent ».

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Toute cette histoire n'est donc peut-être pas terminée, même si le Maroc aura bien du mal à faire inverser cette fois-ci la décision du TAS. Cette finale n'a en tout cas pas fini de faire parler et, que ce soit du côté sénégalais ou marocain, chacun se considère comme le vainqueur légitime de cette finale rocambolesque de la Coupe d'Afrique des Nations 2025.