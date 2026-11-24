A la surprise générale, le Sénégal s’est vu ré-attribuer la victoire à la CAN 2025 sur décision du Tribunal arbitral du Sport ce mardi.

La décision de la CAF, qui avait attribué la CAN 2025 au Maroc sur tapis vert, a donc été définitivement annulée. Ce sont bien les Lions de la Teranga qui ont par conséquent remporté ce titre et qui ont obtenu leur deuxième étoile en 2025.

« La Cour d’arbitrage du sport (CAS) a fait droit au recours de la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF) concernant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 (CAN 2025). La décision rendue par la Commission d’appel de la CAF est annulée et la décision de la Commission de discipline de la CAF est rétablie. Par conséquent, le résultat obtenu à l’issue de la finale de la CAN 2025 est confirmé (1-0 pour le Sénégal) » écrit le TAS dans son communiqué officiel publié ce mardi aux alentours de 15h20.

Par voie de presse, le Tribunal arbitral du sport a par ailleurs démenti les informations circulant ces dernières heures quant à un potentiel appel du président de la fédération sénégalaise à l'un des jurys du TAS pour tenter d’influencer le vote. Notons par ailleurs que la fédération sénégalaise a maintenant jusqu’au 24 avril prochain pour formuler un appel de la décision rendue ce mardi par le TAS. Le combat juridique entre le Maroc et le Sénégal n’est par conséquent peut-être pas terminé. En attendant, ce sont bien les Lions de la Teranga qui sont sacrés champions d’Afrique 2025.