CAN 2025 : Stupeur totale, le TAS valide le sacre du Sénégal !
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75 80M....j'en peux plus des dirigeants de l'OM, les pire d'europe pour vendre !
Celui-ci oui.. Je l'achète tout les jours,ça passe partout
Pourquoi tu crée un compte juste pour bavé sur un club que tu n'aime pas ? Curieux de savoir qui tu es vraiment
ils sont serieux le maroc de continuer a rien lacher ??? ca devient risible a un point....pitoyable oh sans deconner lache l'affaire c'est bon....
Aucun rapport renseigne toi mieux J ai jamais dis que j'etais contre la dncg j'ai dis que la facon dont elle procede assassine les clubs francais .. c'est juste la realité .. en forcant les clubs a avoir un budget a l'equilibre .. avant de commencer ... elle force les clubs a vendre en affichant en solde a la face de l'europe ... et donc appauvrie les clubs En espagne le barca est obligé de brader ses joueurs .. ? y a qu'en france parce qu'a la dncg tu rajoutes la fiscalité aberrante de la france
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15