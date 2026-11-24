Burger King a réussi un joli buzz avec la publicité mettant en scène Didier Deschamps. Un deal gagnant-gagnant pour les deux parties, l’ex-sélectionneur des Bleus ayant encaissé un gros chèque.

Quelques mois après la fin de son aventure à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps a signé un retour totalement inattendu… à la télévision. L’ancien entraîneur des Bleus ou encore de l’OM tient effectivement le rôle principal d’une publicité pour l’enseigne de fast-food Burger King. Une publicité qui a réussi à faire le buzz grâce à l’excellent jeu d’acteur de Didier Deschamps et à la pointe de nostalgie que celle-ci provoque chez les téléspectateurs. Le pari de l’enseigne de fast-food est donc réussi.

Le deal est gagnant-gagnant puisque de son côté, Didier Deschamps a encaissé un gros chèque pour tourner dans ce spot publicitaire d’1min15. Aucune somme n’a été officiellement confirmée mais selon l’expertise de Pierre Ménès dans le domaine, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France a probablement été rémunéré à hauteur d’un demi-million d’euros par Burger King pour ce spot publicitaire.

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« Deschamps fait ce qu’il veut, je trouve que la pub est chouette. Elle est plutôt marrante et donne une image que l’on a pas l’habitude de voir de Deschamps. Il ne doit plus rien à personne, il n’a plus de taff. Il ne va pas demander la permission aux gens de savoir s’il peut faire une pub ou pas, ça ne me choque pas du tout. Combien une pub comme celle-ci rapporte ? Ca dépend de la longévité de la pub dans le temps mais je pense que ça doit être une pub qui doit lui rapporter au moins 500.000 euros parce que c’est Didier Deschamps, parce que c’est Burger King et parce que c’est une pub à la télé » a analysé l’ancien journaliste de Canal+, qui dispose d’une solide expérience dans le domaine après avoir notamment tourné des publicités pour de grandes marques comme Unibet ou Feu Vert par le passé.

Un joli chèque en tout cas pour Didier Deschamps, en attendant de reprendre du service (ou pas) sur un banc de touche dans les mois ou les années à venir.