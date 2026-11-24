Décimé en attaque, le PSG regarde ce qui se fait de mieux en Europe pour se renforcer. Huit profils sont étudiés en vue du mercato.

Prévu pour être calme en raison des achats effectués l’été dernier, le mercato d'hiver du PSG pourrait être plus agité que prévu. Les prochaines semaines permettront d’en savoir plus sur les capacités du club de la capitale à digérer les absences très longues durée de Doué et Kvara, mais l’idée n’est pas de se retrouver démuni quand les matchs couperets de la Ligue des Champions vont arriver. Faire venir un joueur offensif prometteur, même si Godts et Akliouche ont été spécifiquement recrutés pour cela l’été dernier, est bien dans l’esprit des dirigeants du PSG.

C’est Andrés Onrubia, journaliste réputé de Sport, qui dévoile depuis Espagne une liste de 8 joueurs dans l’agenda de Luis Campos pour renforcer l’attaque parisienne au mois de janvier. Des noms déjà entendus par le passé pour la plupart, même s’il y a quelques grosses surprises.

Un joueur confirmé ou une grande promesse

Le nom le plus prestigieux est celui de Julian Alvarez, qui a voulu quitter l’Atlético de Madrid l’été dernier, mais n’a pas trouvé preneur, vivant une période très délicate au moment de son retour. Le Colombien du Bayern Munich Luis Diaz, en très grande forme avant sa blessure à la cuisse, va revenir en décembre et a de quoi faire saliver le PSG, même si son prix de 70 ME n’est pas anodin. La possibilité de faire venir Estevao de Chelsea est également évoquée en prêt, même si Paris veut une option d’achat que les Blues ne comptent pas intégrer. Autre dossier compliqué, celui menant à Nico Williams, engagé jusqu’en 2035 avec son club de coeur, l’Athletic Bilbao. Mais Luis Enrique l’adore…

Pour Andrés Onrubia, le bon plan du PSG est de se tourner avec Antonio Nusa, la pépite norvégienne de Leipzig, dont la progression sur ces dernières années est convaincante et régulière. Dans ce type de joueurs moins connu mondialement, on retrouve aussi Ibrahim Maza de Leverkusen, Ez Abde du Bétis Séville qui possède une clause libératoire à 60 ME, et Gianluca Prestianni, le prometteur ailier du Benfica Lisbonne.

Une liste de gala qui ressemble à celle du Père Noël, et qui permet en tout cas au PSG d’étudier tous les profils possibles si jamais le feu vert était donné pour un renfort cet hiver.