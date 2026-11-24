Enorme revirement de situation ce mardi dans le dossier de l'attribution du sacre à la CAN 2025 avec la décision du TAS de valider la victoire du Sénégal contre le Maroc (0-1).

« Après avoir examiné les arguments soulevés par les Parties, la Formation arbitrale a considéré que la décision de l'Arbitre de reprendre le match ou de l'arrêter relevait définitivement de sa seule autorité » explique d’abord le TAS dans son communiqué officiel avant de poursuivre. Déclaré perdant par la Confédération africaine le 17 mars dernier sur tapis vert, le Sénégal a finalement été entendu en appel. Les Lions de la Teranga récupèrent leur CAN 2025 après la décision rendue ce mardi par le Tribunal Arbitral du Sport. Une décision justifiée par l’instance ce mardi par le fait que les deux équipes avaient consenti de reprendre le jeu, après le retour des Sénégalais sur le terrain. En acceptant de reprendre le match avant le penalty de Brahim Diaz, le Maroc a par conséquent commis l’erreur qui lui coûte aujourd’hui le sacre à la CAN 2025.explique d’abord le TAS dans son communiqué officiel avant de poursuivre.

« En donnant le coup de sifflet pour la reprise du jeu, l'Arbitre a estimé que les conditions pour reprendre le match étaient réunies. Les deux équipes étaient de nouveau sur le terrain et toutes deux avaient exprimé leur volonté de reprendre » ajoute le communiqué officiel du Tribunal Arbitral du Sport ce mardi. En actant la décision de reprendre, le Maroc ne peut donc légitimement pas se plaindre du résultat final selon l’interprétation des jurys du TAS. Un choix que l’équipe autrefois dirigée par Walid Regragui peut amèrement regretter avec du recul puisque ce sont bien les Sénégalais qui étaient initialement en tort en quittant le terrain pendant près de 10 minutes pour contester une décision arbitrale en faveur du Maroc.