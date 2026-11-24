Deux offres tombent, l'OL ne touchera pas un euro
Deux clubs argentins rêvent de Tagliafico
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Les Ultras Riches paient pas assez d impots ????? mais sans eux y aurait pas beaucoup d emploi et juste pour rappelle la famille Arnault a donner 10 millions d euro aux restos du coeurs .... combien donne LFI ? rien
Écoute morpion, c'est justement parce que je peux pas blairer ton club de shlag que je te reprendrai chaque fois que tu donnera des infos fausses à la mords moi l'noeud comme sur Adidas ou autres sujets..... je viens sur ce site, de temps en temps, depuis 2020 pour donner mon avis sur tous les clubs et quand j'en ai envie.... je ne peux pas blairer la hOMte comme toi tu n'aime pas l'ol ou psg, c'est la vie et la démocratie de pouvoir le dire mais une des grosses différences entre toi et moi c'est que moi, je ne suis supporter d'aucune équipe car le supporterisme, ça rend con..... il suffit de te lire pour s'en rendre compte. Sur ce, après la soirée et la nuit que tu as du passé dimanche soir sans parler de ce que tu vis avec ton club de wish depuis plusieures années, je peux comprendre que tu sois tendu comme un string de pucelle !! Allez, en attendant des jours meilleurs, le plus tard possible, continues de te taper sur l'singe en regardant des dvd du siècle dernier 🤣🤣
Alors oui une part de la faute revient a l'arbitre, mais le Sénégal a triché et le sait très bien. Ils ont déstabilisé la fin de rencontre et le tireur du penalty avec cette interruption. Que l'arbitre ait laissé faire le Sénégal ne change rien au fait que le Sénégal ait triché
Pathétique... mauvais perdant...
Akouokou 🤣🤣 il a,à peine joué 🤣🤣
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15