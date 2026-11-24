Libre en juin prochain, Nicolas Tagliafico a reçu deux offres en provenance d’Argentine. River Plate et l’Independiente souhaitent recruter le défenseur de l’OL pour zéro euro à la fin de son contrat.

L’aventure touche à sa fin pour Nicolas Tagliafico à l’Olympique Lyonnais. Recruté par les Gones en juillet 2022 en provenance de l’Ajax Amsterdam pour 4 millions d’euros, le champion du monde argentin aura rendu de fiers services au club rhodanien. En fin de contrat en juin 2027, le défenseur de 34 ans ne devrait toutefois pas prolonger et la question est maintenant de savoir dans quel club Nicolas Tagliafico va poursuivre sa carrière. L’été dernier, le joueur d’1m72 était tout proche de signer en faveur de l’Atlético de Madrid, qui n’a finalement pas réussi à réduire suffisamment sa masse salariale pour faire signer le joueur de l’OL.

Un départ retardé pour Nicolas Tagliafico, courtisé en Liga mais également en Argentine selon le journaliste sud-américain Renzo Pantich. Notre confrère révèle que River Plate et l’Independiente se sont d’ores et déjà positionnés sur Nicolas Tagliafico. L’OL n’a rien à y gagner puisque les deux clubs argentins ne souhaitent pas recruter le défenseur lyonnais cet hiver mais plutôt l’été prochain lorsqu’il sera libre de tout contrat. Nicolas Tagliafico n’a jusqu’à présent pas encore ouvert la porte à un retour en Amérique du Sud, privilégiant toujours les offres européennes ces dernières années comme lorsqu’il avait prolongé à l’OL avant la Coupe du monde 2026.

Deux clubs argentins rêvent de Tagliafico

Qu’en sera-t-il cet hiver et l’été prochain ? Seul le défenseur lyonnais connaît la réponse. Il sera par ailleurs intéressant de voir si l’Atlético de Madrid, très intéressé par Tagliafico l’été dernier, se positionnera de nouveau pour le recruter et si oui, à quel moment de la saison. Quoi qu’il en soit, l’espoir pour l’Olympique Lyonnais de récupérer un chèque sur la vente de Nicolas Tagliafico est de plus en plus faible. En toute logique, la majorité des courtisans du latéral gauche de 34 ans souhaitent à présent attendre la fin de la saison afin de le recruter gratuitement. C'est le cas de River Plate et de l’Independiente, qui croient en leurs chances de rafler la mise l'été prochain.