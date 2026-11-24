Indice UEFA : Le Portugal prévient la France

Aucun rapport renseigne toi mieux J ai jamais dis que j'etais contre la dncg j'ai dis que la facon dont elle procede assassine les clubs francais .. c'est juste la realité .. en forcant les clubs a avoir un budget a l'equilibre .. avant de commencer ... elle force les clubs a vendre en affichant en solde a la face de l'europe ... et donc appauvrie les clubs En espagne le barca est obligé de brader ses joueurs .. ? y a qu'en france parce qu'a la dncg tu rajoutes la fiscalité aberrante de la france