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La Roma a 55 ME en réserve pour Greenwood

OM14 juin , 17:20
parHadrien Rivayrand
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L’OM aura des sacrifices à faire cet été sur le marché des transferts. Parmi les joueurs annoncés sur le départ figure... Mason Greenwood.
L’Olympique de Marseille est toujours dans l’attente d’éventuelles sanctions de la part de l’UEFA, mais également de la DNCG concernant ses finances. En fonction des décisions, le mercato estival devra être ajusté. Mais il semble déjà acquis que les joueurs disposant de la plus forte valeur marchande vont être cédés. C’est notamment le cas de Mason Greenwood. L’attaquant anglais ne manque pas de prétendants et pourrait ainsi rapporter une somme importante à l’OM, qui espère récupérer un chèque d’environ 50 millions d’euros. Un montant que l’AS Roma serait justement prête à proposer.

Greenwood, la Roma prépare son offensive 

Depuis plusieurs semaines, le club romain est très actif sur le dossier Greenwood. Le joueur est particulièrement apprécié par Gian Piero Gasperini. Le clan de l’Anglais a d’ailleurs déjà donné son accord pour une arrivée dans la capitale italienne. Reste désormais à trouver un terrain d’entente avec la direction de l’Olympique de Marseille. Selon les derniers échos de la presse italienne, relayés par Tuttomercatoweb, l’AS Roma travaille actuellement sur la meilleure formule pour proposer les 55 millions d’euros réclamés par les Phocéens. Un paiement échelonné en quatre fois est même envisagé.

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Reste à savoir si l’OM sera séduit par cette proposition. En tout cas, plus les jours passent, plus la Roma semble déterminée à boucler ce dossier Mason Greenwood. Le club olympien, de son côté, ne veut pas se retrouver lésé dans une opération où une part importante du montant devrait revenir à Manchester United. Pour rappel, les Red Devils percevraient 50 % de la revente de l’attaquant anglais de 24 ans, ce qui oblige l’OM à maximiser au mieux la valeur de cette transaction afin de préserver ses intérêts financiers pour se projeter sereinement sur le début de la nouvelle saison.
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