L1 : Frank Magri à Nice, c'est confirmé

2eme buts il est pour Greif
Maitland-Niles il joue ???? LOL ^^
117 M en livre ou en euro ? C'est pas la même chose
Quand on voit tout ces joueurs achetés depuis deux mois sans voir un seul joueur créatif au milieu on se demande bien ce que cherche ce farfelu sans froc de Fonseca
C'est rassurant Fonseca toujours fidèle à ses compo et à ses choix de merde à quelques jours d'un match décisif
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