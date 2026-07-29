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L1 : Frank Magri à Nice, c'est confirmé

OGC Nice29 juil. , 18:33
parCorentin Facy
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Libre après trois ans passés à Toulouse, Frank Magri va s’engager en faveur de l’OGC Nice.
L’attaquant camerounais de 26 ans, auteur de 5 buts et 1 passe décisive en Ligue 1 la saison dernière, passe actuellement sa visite médicale sur la Côte d’Azur selon FootMercato. Un renfort intéressant et à moindre coût pour une formation niçoise limitée, comme de nombreux clubs de Ligue 1 cet été, sur le plan financier.
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Quand on voit tout ces joueurs achetés depuis deux mois sans voir un seul joueur créatif au milieu on se demande bien ce que cherche ce farfelu sans froc de Fonseca

Bétis-OL : La compo lyonnaise (20h sur OL Play)

C'est rassurant Fonseca toujours fidèle à ses compo et à ses choix de merde à quelques jours d'un match décisif

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