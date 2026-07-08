La nouvelle attaque de l’OM, Bruno Genesio se mouille la nuque

Il n'a pas vidé les balloches donc il se traine un peu ^^
Hamdani,Ouédraogo,Bidstrup, Rodriguez Coco bien Tessmann ou es tu ????
Depuis quand les turcs paient cash ?
"les offres ne vont pas forcément crouler pour les remplaçants de l’équipe rhodanienne." où avez vous vu des remplaçants ? regardez le nombre de matchs joués par Insley Maitland-Niles, Nicolas Tagliafico, Abner ou Tanner Tessmann des remplaçants qui jouent 95 % des matchs
Tant mieux allez sur votre no name.
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