La nouvelle attaque de l’OM, Bruno Genesio se mouille la nuque

Avec les nombreux joueurs revenus de prêt, l'Olympique de Marseille se retrouve avec un groupe élargi en ce début de pré-saison. Pour Bruno Genesio, c'est l'occasion de tester de nouvelles choses, comme une attaque Moumbagna-Maupay.

Ce lundi 6 juillet, c'était jour de reprise à la Commanderie. Les joueurs non internationaux ont fait leur retour au centre d'entraînement de l'OM après plusieurs semaines de coupure. Outre les joueurs déjà présents dans l'effectif la saison passée, ce sont aussi ceux revenus de prêt qui ont retrouvé le club phocéen. Au total, sept joueurs vont pouvoir tenter leur chance pour obtenir la confiance de Bruno Genesio.

Selon les informations de L'Equipe, il n'y aura pas de loft créé pour écarter les joueurs indésirables et les pousser à partir via des méthodes peu orthodoxes. Tous auront leur chance de montrer qu'ils peuvent avoir le niveau pour participer à la prochaine saison. De quoi croire à une attaque Moumbagna - Maupay pour le prochain exercice ?

Bruno Genesio doit composer avec les retours de prêt

C'est en tout cas une possibilité. Car avec le départ à venir de Pierre-Emerick Aubameyang et celui de Mason Greenwood, l'attaque de l'OM va devoir être renforcée. Sauf qu'avec des finances instables, il n'y aura peut-être pas mieux que ce qu'il y a déjà au club. Et à en croire ce que révèle le quotidien sportif français, certains auront clairement un rôle à jouer. Pour Moumbagna et Maupay, on est encore loin d'un retour en grâce, surtout au regard du salaire du second, mais si aucune porte de sortie ne leur est trouvée, et que leurs performances aux entrainements lors de cette pré-saison sont jugées satisfaisantes, alors ils auront une carte à jouer.

En parallèle, d'autres joueurs de retour de prêt auront aussi leur chance, comme Ulysses Garcia, Bamo Meïté, Amine Harit, Angel Gomes ou encore Derek Cornelius.