Les arbitres français virés du Mondial, l'Egypte ne rigole plus

La délégation égyptienne ne décolère pas depuis son élimination du Mondial 2026 par l'Argentine (3-2), et ce sont les arbitres français du match, surtout François Letexier, qui sont dans le collimateur des Pharaons.

L'équipe d'Égypte s'apprête à quitter les États-Unis après avoir été sortie par l'Argentine dans un scénario totalement fou. Cependant, la tension est toujours grande au sein de la délégation, persuadée que Lionel Messi et ses coéquipiers ont bénéficié de l'aide de François Letexier, l'arbitre français de la rencontre. Si on a vu Hossam Hassan, l'entraîneur des Pharaons, faire le geste des bras en X devant François Letexier, geste censé signaler un comportement raciste, le technicien égyptien n'est pas revenu sur ce terrain après la rencontre. Mais après avoir dit que le match était truqué, il a tout de même convaincu les dirigeants de la fédération de porter l'affaire devant la FIFA, et de demander une sanction immédiate contre l'arbitre français et ses assistants, accusés d'avoir clairement fait le jeu de l'Argentine durant toute cette rencontre.

François Letexier dans l'oeil du cyclone

Selon AS , l'Egypte estime que François Letexier doit rentrer directement en France et ne pas avoir le droit d'officier d'ici la fin du Mondial 2026. Hany Abo Rida, président de la Fédération égyptienne de football et membre du conseil de la FIFA, a déposé une plainte officielle contre l'arbitre français et ses assistants. Du côté de l'Égypte, outre des explications sur les différentes décisions prises lors du match contre l'Argentine, on réclame une enquête sur certaines de ces décisions. Et en plus de cela, le patron de la fédération égyptienne a demandé à la FIFA de mettre immédiatement sur la touche François Letexier et ses assistants.

Pour l'instant, l'instance mondiale du football, qui se remet à peine du scandale Balogun, n'a pas encore répondu aux affirmations de l'Égypte. D'autant que les différentes décisions de François Letexier ne sont pas scandaleuses, même si évidemment elles ont précipité l'élimination des Pharaons qui sont passés très près d'un énorme exploit. La fin de match a forcément fait disjoncter l'Égypte, mais l'arbitre n'y était pas pour grand-chose.