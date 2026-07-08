OL : La compo contre Mâcon FC (10h sur OL Play)

L’OL dévoile son rêve au mercato

"les offres ne vont pas forcément crouler pour les remplaçants de l’équipe rhodanienne." où avez vous vu des remplaçants ? regardez le nombre de matchs joués par Insley Maitland-Niles, Nicolas Tagliafico, Abner ou Tanner Tessmann des remplaçants qui jouent 95 % des matchs