OM : Accord trouvé, Aubameyang dit oui à un promu

Annoncé sur le départ malgré les intentions de Bruno Genesio de le conserver, Pierre-Emerick Aubameyang a déjà donné son accord avec le club turc du Corum FK sur les contours de son futur salaire. Le promu doit désormais s'entendre avec l'OM.

Ce n'est plus un secret pour personne désormais, avec les difficultés financières rencontrées par l' Olympique de Marseille , la direction phocéenne ne peut pas se permettre de retenir coûte que coûte ses joueurs. Ainsi, tous ont un bon de sortie tant que leur vente respectera ses exigences. Forcément, les anciens qui possèdent les plus gros salaires font l'objet d'une attention particulière. Car faire de l'espace dans la masse salariale passe nécessairement par des départs douloureux. Comme celui de Pierre-Emerick Aubameyang, par exemple. L'attaquant gabonais est en passe de quitter une seconde fois l'OM, après seulement une saison, comme lors de son premier départ.

Sous contrat jusqu'en juin 2027, l'attaquant marseillais ne devrait donc pas s'éterniser sur la Canebière. Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, Pierre-Emerick Aubameyang a trouvé un accord avec le promu turc du Corum FK concernant son futur salaire. Un terrain d'entente trouvé après une première rencontre avec les dirigeants du nouveau riche d'Istanbul.

L'OM attend la bonne offre

Le Corum FK ne peut toutefois pas encore se frotter les mains. Car si Pierre-Emerick Aubameyang a dit oui, il reste encore un autre élément important : l'aval de l'Olympique de Marseille. A priori, cela ne devrait pas prendre trop de temps avant que le transfert se conclue, étant donné que la direction phocéenne ne demande qu'une petite somme de 1,5 million d'euros pour le libérer.

A 37 ans, « Aubam » s'apprête donc à découvrir un nouveau championnat - son septième -, avant de mettre probablement un terme à sa carrière de joueur. La fin approche pour lui, et celle de son aventure à l'OM encore plus rapidement.