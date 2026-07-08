L'ASSE le fait venir pour 3 ME, c'est le bon plan de l'été

Pour un prix réduit en raison de la fin proche de son contrat, l'ASSE est très bien partie pour récupérer l'international autrichien Thierno Ballo afin de renforcer son attaque.

A l’image de Nantes, qui n’entend pas rester en Ligue 2 , l’AS Saint-Etienne affiche ses ambitions pour occuper une des deux premières places synonymes de remontée parmi l’élite. Cela passe par un recrutement ambitieux. Dans cette optique, sachant que Zuriko Davitashvili a de grandes chances de finir par quitter le Forez, l’ASSE se cherche un ailier.

Un ailier rodé à la D2 anglaise

Le bonheur a été trouvé en Autriche selon le média local Krone, qui annonce un accord imminent entre l’ASSE et Wolfsberger pour le transfert de Thierno Ballo. Le compte Transfer Radar précise que l'officialisation pourrait avoir lieu avant la fin de la semaine. Cet ailier droitier, qui évolue principalement à gauche, est né en Cote d’Ivoire mais possède la nationalité autrichienne. Il n’a pas disputé la Coupe du monde ce mois-ci, mais possède une sélection en équipe nationale. Formé en Autriche avant de tenter sa chance en Allemagne puis en Angleterre, il a fin par percer à Milwall, où il a pris part à la belle saison du club londonien en Championship, perdant en demi-finale des play-offs pour l’accession à la Premier League.

Il est revenu à son club autrichien cet été, à l’issue de son prêt, mais ne possède plus qu’un an de contrat. C’est pourquoi l’ASSE va pouvoir l’obtenir à un prix réduit de 3 millions d’euros, soit moitié moins que sa valeur pressentie. A 24 ans, l’ailier arrive en tout cas dans la peau d’un joueur majeur après avoir connu la D2 anglaise, et avoir en partie été formé à Chelsea. Mais les Verts vont avoir besoin d’éléments avec des qualités et un mental d’acier pour résister à la pression alors qu’une saison supplémentaire en Ligue 2 serait logiquement vécue comme un terrible échec.