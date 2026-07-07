Genesio l'exige à l'OM, Richard ne va pas aimer

Bruno Genesio n'a pas eu beaucoup d'exigences pour le moment à l'OM. Il aimerait toutefois garder un cadre annoncé sur le départ, même si cela va coûter cher à Stéphane Richard.

La marge de manoeuvre de l’OM au mercato est extrêmement réduite, pour ne pas dire inexistante tant qu’il n’y aura pas de premières ventes. Ainsi, en dehors des joueurs revenus de prêts et des jeunes issus du centre de formation, il n’y avait pas de nouvelles têtes à la reprise de l’entrainement. Une rareté ces dernières années à Marseille, mais qui correspond aussi à la volonté des dirigeants de serrer la vis et d’arrêter de faire signer des joueurs à tours de bras.

Dans ces conditions, Bruno Genesio pourrait prendre une décision inattendue. En effet, avec son énorme salaire et son âgé avancé, Pierre-Emerick Aubameyang coûte très cher aux finances de l’OM. Il possède en plus de cela une certaine cote dans le Golfe, en Europe, aux Etats-Unis et même au Japon. Mais selon les informations de La Provence, Bruno Genesio a émis le désir de le garder dans son effectif.

Aubameyang, 6e plus gros salaire de l'OM

Le calcul est simple. L’OM n’est pas du tout certain de recruter rapidement, et l’expérience tout comme le leadership du Gabonais peuvent permettre de lancer la saison. Surtout que des joueurs comme Amine Gouiri arriveront plus tard, Mondial oblige. De son côté, l’ancien buteur de Saint-Etienne et du Milan AC notamment ne fait pas d’un départ une obligation cet été, conscient qu’il avait tout de même de bonnes conditions à Marseille.

Un choix de raison pour les deux parties, qui a donc de grandes chances d’aboutir, surtout si « PEA » ne reçoit pas une offre copieuse dans les prochaines semaines. Ce souhait de Bruno Genesio devrait donc être validé en interne, même si cela ne représente pas une bonne nouvelle pour les finances de l’OM. Aubameyang possède en effet le sixième plus gros salaire de l’effectif, et sera ensuite libre de partir en fin de saison pour zéro euro. Mais si c’est un sacrifice nécessaire pour faire patienter Bruno Genesio cet été faute de recrue, nul doute que Stephane Richard s’y pliera sans trop rechigner.