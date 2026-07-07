Greenwood à l'Atlético, l'OM reçoit une bonne nouvelle

L’OM a encore beaucoup de travail sur le marché des transferts. À commencer par la vente de Mason Greenwood, plus complexe que prévue.

L’Olympique de Marseille entre dans une période de transition qu’il faudra savoir gérer. La récente arrivée de Bruno Genesio suscite encore de nombreuses interrogations. L’ancien entraîneur du LOSC ou encore de l'OL a un énorme chantier devant lui et ne disposera pas de grandes marges de manœuvre pour renforcer son effectif cet été.

Avant de penser aux recrutements, l’ OM doit impérativement vendre afin de renflouer ses caisses. Mason Greenwood est plus que jamais sur le départ de la cité phocéenne. La direction phocéenne estime sa valeur marchande à 50 millions d’euros. Plusieurs clubs sont intéressés par son profil, notamment Fenerbahçe, l’AS Roma ou encore l’Atlético de Madrid.

Greenwood, un avenir à Madrid ?

D’après les dernières informations de German Garcia Grova, River Plate et l’Atlético de Madrid viennent de trouver un accord pour le transfert de Thiago Almada. Une opération qui devrait rapporter 20 millions d’euros aux Colchoneros, de quoi leur offrir de nouvelles possibilités sur le marché des transferts. Lee Kang-In est notamment attendu prochainement dans la capitale espagnole. Mais les dirigeants madrilènes pourraient également décider de faire coup double en formulant une nouvelle offre à l’OM pour Mason Greenwood.

L’Atlético de Madrid ne manque pas de liquidités et suit l’attaquant anglais depuis plusieurs mois maintenant. Le club de Diego Simeone pourrait profiter des négociations compliquées entre Marseille, Fenerbahçe et l’AS Roma pour rafler la mise avec une offre plus convaincante.

Tout reste encore ouvert concernant l’avenir de Mason Greenwood, qui ignore toujours sous quel maillot il débutera la saison prochaine. Une situation loin d’être idéale pour préparer sereinement le nouvel exercice. Tout devrait néanmoins se décanter rapidement alors que l'OM vient de reprendre l'entrainement sous les ordres de Bruno Genesio.