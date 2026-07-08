EdF : Cherki énervé, Mbappé effondré, le Maroc le jure

Le match entre la France et le Maroc aura lieu ce jeudi, et tout est bon pour tenter d'avoir un impact sur cette rencontre qui s'annonce très tendue entre deux gros bras de ce Mondial.

Tout est bon pour essayer de déstabiliser l’équipe de France, notamment sur les réseaux sociaux. Plusieurs comptes avec des dizaines de milliers de suiveurs, qui se sont visiblement concertés, répandent ainsi des rumeurs farfelues sur l’équipe de France, l’ambiance tendue au sein du groupe, les joueurs qui se détestent ou des disputes pour une place de titulaire. De quoi faire sourire avec un peu de recul, surtout que les joueurs de Didier Deschamps évoluent tous dans les plus grands clubs au monde, et sont habitués à ne pas se formaliser sur ce qu’il se dit sur eux.

« Selon nos informations, Rayan Cherki a fortement poussé et mis la pression au staff tricolore pour obtenir sa place de titulaire », assure le compte Make Morocco, qui se base sur ses solides informations bien évidemment. De même, Kylian Mbappé aurait perdu sa joie de vivre et serait déprimé après les insultes reçues par la sénatrice paraguayenne. Pas grand monde ne tombe dans le panneau, mais cela a le don de rappeler que les supporters se rassurent comme ils peuvent avant le match, espérant déstabiliser les équipes adverses. Le terrain parlera ce jeudi, pour un match qui promet surtout un beau combat, entre deux très belles équipes de ce mondial.