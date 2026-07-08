EdF : Cherki énervé, Mbappé effondré, le Maroc le jure

S'ils changent d'avis sur un match ça demontre qu'il n'y a aucun interet à signer chez eux
Il n'a pas vidé les balloches donc il se traine un peu ^^
Hamdani,Ouédraogo,Bidstrup, Rodriguez Coco bien Tessmann ou es tu ????
Depuis quand les turcs paient cash ?
"les offres ne vont pas forcément crouler pour les remplaçants de l’équipe rhodanienne." où avez vous vu des remplaçants ? regardez le nombre de matchs joués par Insley Maitland-Niles, Nicolas Tagliafico, Abner ou Tanner Tessmann des remplaçants qui jouent 95 % des matchs
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🚨🚨💣EXCLU : OLISE SUR LE BANC FACE AU MAROC, CHERKI FORCE LA MAIN DU STAFF🇫🇷🤯 Conséquence directe de son récent carton jaune, Michael Olise ne sera pas aligné d'entrée pour le choc décisif des quarts de finale face aux Lions de l'Atlas. Mais en coulisses, ce remaniement
🚨🇲🇦 𝗟𝗘𝗦 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗔𝗦 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖̧𝗔𝗜𝗦 𝗦𝗢𝗡𝗧 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗜𝗙𝗜𝗘́𝗦 𝗗'𝗔𝗬𝗬𝗢𝗨𝗕 𝗕𝗢𝗨𝗔𝗗𝗗𝗜 !!! 🇫🇷😰 L'équipe enchaîne les 𝗱𝗲́𝗰𝗹𝗮𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 pour tenter de déstabiliser le joueur. 🗞️❌ Le Maroc répondra sur le terrain. 😉