La Belgique accuse les supporters de l’OM

OM06 nov. , 17:30
parGuillaume Conte
2
Dans ce qui a été l'un des premiers tournants de la rencontre, l'Atalanta n'a pas réussi à transformer son pénalty contre l'OM ce mercredi soir. La presse belge donne une excuse à son tireur Charles De Ketelaere.
Malgré un seul but marqué, le match entre l’OM et l’Atalanta Bergame a fait l’objet de plusieurs rebondissements. Avant même cette histoire de pénalty refusé qui a débouché sur le but des Italiens, il y avait un but refusé pour un hors-jeu difficile à déceler. Et encore avant cela, Bergame avait bénéficié d’un pénalty généreux, mais que Geronimo Rulli avait détourné. 
Véritable spécialiste dans cet exercice, le gardien argentin affrontait un autre spécialiste du genre. En effet, Charles De Ketelaere n’avait jusqu’à présent jamais manqué un pénalty dans sa carrière. Mais au Vélodrome, le Belge a vécu une situation compliquée selon la presse de nos voisins belges. En effet, Le Soir tient à souligner que la préparation de ce pénalty a été rendue compliquée par des lasers qui se dirigeaient droit sur son visage avant qu’il ne tire. 

Des objets interdits par l'UEFA

« En pleine concentration après avoir placé son ballon sur le point de penalty, le Belge est visé par un laser qu’un supporter lui pointe dans les yeux. Quelques secondes après, De Ketelaere s’élance pour tirer… et voit sa frappe ne pas aller au fond », explique le quotidien belge, pour qui les supporters de l’OM peuvent être accusés d’avoir voulus perturber le tireur avec un objet totalement interdit dans les enceintes sportives, et qui peut même être dangereux pour les yeux. 
Mais comme le précise Le Soir par la suite, il est impossible d’affirmer que tout s’est joué là-dessus, le pénalty de De Ketelaere n’étant pas vraiment mal tiré. C’est plutôt Rulli qui a sorti la grosse parade en allant chercher le ballon au ras de son poteau, pour permettre à son équipe de rester en vie dans ce match. 

Loading