OM : L’arbitre a été parfait, Pierre Ménès le félicite

OM06 nov. , 12:40
parCorentin Facy
3
L’arbitrage de José Maria Sanchez a provoqué une énorme polémique après le match entre l’OM et l’Atalanta Bergame en raison du penalty non-accordé aux Marseillais en fin de match.
Les supporters de l’Olympique de Marseille ne décolèrent pas au lendemain de la défaite de leur équipe face à l’Atalanta Bergame lors de la 4e journée de Ligue des Champions. L’équipe de Roberto De Zerbi a livré une prestation nettement insuffisante contre la Dea mais malgré cela, elle aurait pu s’imposer dans le temps additionnel si l’arbitre espagnol José Maria Sanchez avait sanctionné la main d’Emerson d’un penalty en faveur de l’OM. Il n’en a rien été et sur le contre, Samardzic a climatisé le Vélodrome d’une frappe splendide dans la lucarne de Geronimo Rulli.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’arbitre de la rencontre n’a pas jugé utile d’aller voir les images et a accordé le but à l’Atalanta, sans revenir donc sur le possible penalty pour Marseille. Une décision polémique qui est pourtant logique selon Pierre Ménès. Dans son debrief publié sur YouTube, l’ancien sniper du Canal Football Club estime que la main du milieu de terrain brésilien de Bergame est totalement involontaire et que par conséquent, siffler un penalty sur cette action aurait été très sévère pour le club italien.
Je suis plutôt pour ne pas le siffler car la notion de main volontaire ne doit jamais disparaître 
- Pierre Ménès
« Evidemment, on va gloser sur cette action de fin de match où Emerson touche le ballon du pied et le ballon arrive sur sa main. Je pense qu’il y a pas mal d’arbitres qui sifflent ce penalty. Lui ne le siffle pas et moi, je suis plutôt pour ne pas le siffler car la notion de main volontaire ne doit jamais disparaître des lois du jeu. Quand tu détournes le ballon avec ton pied sur la main, ce n’est évidemment pas volontaire. Le problème c’est que sur le contre, Samardzic marque d’une frappe enroulée magnifique » explique l'ex-journaliste de Canal+ avant de poursuivre.

« Les Marseillais vont beaucoup parler de cette décision arbitrale, mais sur l’ensemble du match, l’OM ne méritait pas de l’emporter et méritait surtout de perdre. C’était quand même un match incroyablement décevant avec des joueurs qui ne sont pas au niveau : Pavard, Egan-Riley, Oriley, Paixao… C’est beaucoup trop peu pour espérer gagner un match de Ligue des Champions » a analysé Pierre Ménès, dont les propos risquent évidemment de faire beaucoup réagir du côté de la Canebière. L’OM peut en tout cas regretter de nombreuses décisions arbitrales défavorables depuis le début de la saison en Ligue des Champions entre le penalty très sévère sifflé contre Medina à Madrid, l’expulsion d’Emerson au Sporting et désormais ce possible penalty oublié au Vélodrome contre l’Atalanta.
3
