Daniel Riolo agresse l’OM et sauve un seul Marseillais

La défaite de l’OM contre l’Atalanta Bergame mercredi soir au Vélodrome a énervé Daniel Riolo, dans l’incompréhension la plus totale après la pâle prestation livrée par les joueurs de Roberto De Zerbi.

Victime d’un arbitrage très contestable , l’Olympique de Marseille est en colère au lendemain de sa défaite contre l’Atalanta Bergame. La victoire du club italien reste néanmoins méritée sur l’ensemble de la partie tant les joueurs de Roberto De Zerbi ont livré un match décevant. Incapable d’emballer la rencontre et de se provoquer des occasions ni de défendre efficacement, l’OM a été dominé du début à la fin du match au Vélodrome. Une prestation très insuffisante que Daniel Riolo n’arrive pas à expliquer. Sur les ondes de RMC, le journaliste n’a pas pris de gants pour critiquer férocement le match de l’Olympique de Marseille et la tactique de Roberto De Zerbi.

« Ça fait trois matchs que je ne comprends pas ce que fait l’OM. Je l’ai dit contre Angers (2-2) et Auxerre (0-1) mais au-delà des absents et des blessés, pourquoi les joueurs ne courent pas ? Pourquoi il n’y a pas une tactique qu’on comprend ? Pourquoi il n’y a pas un joueur créatif au milieu de terrain capable de trouver les attaquants? Quelle est la position de Greenwood dans cette équipe? Que fait Aubameyang dans cette équipe ? » s’interroge l’éditorialiste de RMC, qui ne sauve qu’un seul joueur de l’OM dans ce marasme, le gardien Geronimo Rulli, décisif mercredi en arrêtant un penalty au tout début de la rencontre.

« La seule personne que je comprends dans cette équipe, c’est Rulli. C’est le meilleur marseillais semaine après semaine, c’est anormal que ton gardien soit le meilleur… Il a arrêté un peno. J’espère qu’on va poser la question à De Zerbi : mais qu’est-ce que vous faites ? En septembre, après le mercato, je comprenais, tu es dans un processus de progrès. Là, tu ne comprends pas ce que doit faire l’équipe avec ses changements incessants. Je ne comprends plus rien à ce qu’il propose » se désole Daniel Riolo, dans l’incompréhension la plus totale devant les matchs de l’OM. Le journaliste n’est pas le seul après plusieurs matchs très décevants de la part des Olympiens face au Sporting, Lens, Angers, Auxerre et maintenant l’Atalanta.