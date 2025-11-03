L'OM se déplace pour un international turc !

Pitié pas ce genre de personnage en EDF ,il est cramé et a une mentalité merdique en plus d'être fragile.
J espere juste qu'on va finir par avoir toutes la l1 au meme endroit que ca arrete de nous couter 2 bras .. et surtout pas garder votre l1 sur amazon c'est stable fiable et ca se regarde de partout
Mais grave on dirait que c est le premier joueur qui essaye de gagner du temps et de casser le rythme d un match. Et après on va dire qu on est parano!
Sinon au lieu de faire 30 articles par jours vous attendez d'avoir des rumeurs sur et verifiées comme ca vous eviter de dire tout et son contraire toutes les 2h
Et ben encore un article... c'est le 4e je crois (leur quota xd)
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
