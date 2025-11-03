L'OM se déplace pour un international turc !

L'OM est un club ambitieux, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Dans les prochaines semaines, le club phocéen pourrait mettre la main sur un international turc.

L' Olympique de Marseille rêve de titres cette saison et l'été dernier lors du marché des transferts, la direction phocéenne a mis les moyens pour renforcer considérablement l'effectif de Roberto De Zerbi. Mais l'entraîneur italien de l' OM n'est pas totalement satisfait. Il aimerait notamment l'arrivée d'un nouveau joueur au milieu de terrain. La direction marseillaise est donc au travail afin de dénicher la perle rare. Et les pensionnaires du Stade Vélodrome pourraient bien finir par trouver leur bonheur dans le championnat turc.

L'OM adore Yüksek

Selon les informations de Sabah et Fotomac, l'OM est en effet très intéressé par le profil d'İsmail Yüksek, qui évolue du côté de Fenerbahce. Le joueur a même été supervisé ce week-end en Trendyol SüperLig. En fin de contrat avec la formation d'Istanbul en juin 2028, l'international turc n'est pas fermé à l'idée de relever un nouveau challenge. L'été passé, l'OL était notamment dans le coup, avant d'abandonner le dossier. Yüksek est estimé à quelque 10 millions d'euros. Les Marseillais pourraient le convaincre de rallier la Canebière, que ce soit cet hiver ou l'été prochain. A 26 ans, le natif de Iznik a pas mal d'expérience à revendre. Roberto De Zerbi veut des gages de sécurité au milieu de terrain.

Avant d'en savoir plus dans ce dossier, l'OM va devoir terminer du mieux possible son année 2025. Du lourd attend les Phocéens, avec notamment des matchs très importants en Ligue des champions. Ce mercredi soir au Stade Vélodrome, l'Olympique de Marseille recevra l'Atalanta. La formation française a cruellement besoin de points dans la compétition avec déjà deux défaites en trois rencontres disputées. Roberto De Zerbi pourrait faire des choix forts pour la réception des Italiens. Surtout que certains de ses joueurs montrent des signes inquiétants, notamment dans l'entrejeu.