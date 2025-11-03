yuksek prolonge la bataille entre l ol et l om yuksek 371096

L'OM se déplace pour un international turc !

OM03 nov. , 18:30
parHadrien Rivayrand
0
L'OM est un club ambitieux, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Dans les prochaines semaines, le club phocéen pourrait mettre la main sur un international turc.
L'Olympique de Marseille rêve de titres cette saison et l'été dernier lors du marché des transferts, la direction phocéenne a mis les moyens pour renforcer considérablement l'effectif de Roberto De Zerbi. Mais l'entraîneur italien de l'OM n'est pas totalement satisfait. Il aimerait notamment l'arrivée d'un nouveau joueur au milieu de terrain. La direction marseillaise est donc au travail afin de dénicher la perle rare. Et les pensionnaires du Stade Vélodrome pourraient bien finir par trouver leur bonheur dans le championnat turc.

L'OM adore Yüksek

Selon les informations de Sabah et Fotomac, l'OM est en effet très intéressé par le profil d'İsmail Yüksek, qui évolue du côté de Fenerbahce. Le joueur a même été supervisé ce week-end en Trendyol SüperLig. En fin de contrat avec la formation d'Istanbul en juin 2028, l'international turc n'est pas fermé à l'idée de relever un nouveau challenge. L'été passé, l'OL était notamment dans le coup, avant d'abandonner le dossier. Yüksek est estimé à quelque 10 millions d'euros. Les Marseillais pourraient le convaincre de rallier la Canebière, que ce soit cet hiver ou l'été prochain. A 26 ans, le natif de Iznik a pas mal d'expérience à revendre. Roberto De Zerbi veut des gages de sécurité au milieu de terrain. 

Avant d'en savoir plus dans ce dossier, l'OM va devoir terminer du mieux possible son année 2025. Du lourd attend les Phocéens, avec notamment des matchs très importants en Ligue des champions. Ce mercredi soir au Stade Vélodrome, l'Olympique de Marseille recevra l'Atalanta. La formation française a cruellement besoin de points dans la compétition avec déjà deux défaites en trois rencontres disputées. Roberto De Zerbi pourrait faire des choix forts pour la réception des Italiens. Surtout que certains de ses joueurs montrent des signes inquiétants, notamment dans l'entrejeu.
0
Derniers commentaires

OL : Pierre Ménès atomise « l’insupportable » Tolisso

Pitié pas ce genre de personnage en EDF ,il est cramé et a une mentalité merdique en plus d'être fragile.

Canal+ de retour en Ligue 1 : « La rumeur commence à courir »

J espere juste qu'on va finir par avoir toutes la l1 au meme endroit que ca arrete de nous couter 2 bras .. et surtout pas garder votre l1 sur amazon c'est stable fiable et ca se regarde de partout

OL : Tolisso sait tricher, Deschamps va craquer

Mais grave on dirait que c est le premier joueur qui essaye de gagner du temps et de casser le rythme d un match. Et après on va dire qu on est parano!

« Allo Endrick, c’est Paulo Fonseca » : L'OL a contacté le prodige brésilien

Sinon au lieu de faire 30 articles par jours vous attendez d'avoir des rumeurs sur et verifiées comme ca vous eviter de dire tout et son contraire toutes les 2h

OL : Tolisso sait tricher, Deschamps va craquer

Et ben encore un article... c'est le 4e je crois (leur quota xd)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading