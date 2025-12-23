ICONSPORT_280679_0015

CAN 2025 : Le Sénégal écrase facilement le Botswana

CAN 202523 déc. , 17:56
parQuentin Mallet
0
CAN 2025, 1ère journée du groupe D
Grand Stade de Tanger
Au terme d'un match très largement dominé, le Sénégal l'emporte face au Botswana sans trembler et réussit son entrée dans cette CAN 2025. Auteur d'un doublé, Nicolas Jackson a délivré les siens avant que Cherif Ndiaye n'enterre les chances adverses en fin de match. Cette large victoire permet aux Lions de la Teranga de prendre la tête du groupe D en attendant la prochaine journée, ce samedi 27 décembre, face à la République Démocratique du Congo.
Buts pour le Sénégal : Nicolas Jackson (40', 58'), Cherif Ndiaye (90').
0
