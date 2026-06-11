« Jamais de la vie », Benjamin André recale l’OM

Bah, il faudrait bien qu’il se demande pourquoi au Pgégé comme en EdF, il est remplaçant … ça ne vient que de lui … 🤔🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Malheureusement L OM doit le vendre, question finances
Le PSG remportera encore une fois La Champions League. Nasser a déjà tout prévu. Une équipe ne peut pas perdre en magouillant. ^^
Moi ça me.ferait bien plaisir qu'ils tapent le Brésil ! Ce serait pas eux les stars d'Hollywood ? Neymar et autres comparses du Réal se prendraient pas un peu trop pour des starlettes ?
Oui perso j'étais déçu au début puis vers les trois quart du championnat il est devenu très interessant, ça y est il s'est acclimaté.
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