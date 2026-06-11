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« Jamais de la vie », Benjamin André recale l’OM

OM11 juin , 18:30
parGuillaume Conte
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Dans les valises de Bruno Genesio, Benjamin André pourrait intéresser l'OM pour cet été. Mais la piste n'a visiblement aucune chance d'aboutir.
A un an de la fin de son contrat, Benjamin André envisage de quitter le LOSC. Son mentor Bruno Genesio a décidé de mettre fin à son aventure dans le Nord, et le milieu de terrain et capitaine des Dogues a des envies d’ailleurs. Le voir débarquer à Marseille dans les valises de son ancien entraineur est d’ailleurs une hypothèse qui a été évoquée par But.
A 35 ans, l’ancien d’Ajaccio a plusieurs sollicitations. Il a déjà repoussé l’Arabie Saoudite, mais a des touches en Liga et en MLS. Selon le média spécialisé, son souhait est de tenter une nouvelle aventure, plutôt que de raccrocher les crampons avec Lille en fin de saison prochaine.

Benjamin André, la recrue du nouvel OM ?

La porte vers l’OM semble en tout cas bien fermée. Si son nom a été murmuré pour remplacer un Pierre-Emile Hojbjerg qui ne sera pas retenu, cette perspective n’est clairement pas envisagée. « Jamais de la vie » a même fait savoir une source proche du dossier, mettant clairement sous le tapis une éventuelle arrivée à Marseille.

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Néanmoins, But souligne que ce dossier peut encore connaitre des rebondissements, notamment si le Danois venait à quitter l’OM, et que Genesio décidait de faire appel à son ancien soldat pour apporter son expérience de la Ligue 1 et de la Coupe d’Europe dans cette équipe marseillaise.
En tout cas, ce type de recrutement pourrait bien entrer typiquement dans ce que recherche l’OM pour cet été, à savoir des joueurs qui peuvent apporter immédiatement, et ne coûteront pas trop cher à Frank McCourt. Pour le cas, à 35 ans et avec une année de contrat restante à Lille, Benjamin André ne serait en effet pas un investissement trop onéreux pour Stéphane Richard si cette piste devant être réactivée dans le courant du mercato.
B. André

B. André

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