OM : Bruno Genesio prêt à tout plaquer

L'OM ne connait toujours pas sa tête d'affiche pour la saison prochaine. Bruno Genesio est attendu, mais les sanctions de l'UEFA lui font peur et bloquent le club.

A l’heure où les clubs de Ligue 1 voient les entraineurs bouger et trouver une nouvelle destination, l’Olympique de Marseille n’a toujours pas fait la moindre annonce. Ni le départ d’Habib Beye, ni l’arrivée de Bruno Genesio, alors que tout semble déjà mis en place en coulisses. Mais pour l’heure, rien n’a bougé et le technicien franco-sénégalais ne veut pas se mettre en faute. Résultat, il a envoyé son programme pour la reprise à ses dirigeants, histoire de dire qu’il ne se voyait pas déjà parti, a précisé RMC.

La reprise aura lieu début juillet à la Commanderie, entre le 3 et le 6. Cela dépendra de l’entraineur en place, mais pour le moment, c’est le gros doute qui pèse sur les finances de l’OM qui est priorisé chez les dirigeants. Devant la DNCG et devant l’UEFA, le club provençal doit se montrer convaincant pour ne pas avoir de mauvaises surprises, que ce soit sur son inscription en Europa League, ou l’encadrement de sa masse salariale en Ligue 1 ou en vue de futurs transferts.

Habib Beye qui reste entraineur, c'est possible

Et selon L’Equipe, cette situation commence à agacer Bruno Genesio, qui ne peut pas officiellement travailler en tant qu’entraineur de l’OM. Ce flou pèse sur l’ancien entraineur du LOSC, qui sait que son arrivée annoncée à Marseille n’est pas remise en cause, mais qu’il faut bien passer par les étapes des passages devant les instances. Néanmoins, il ne fait aucun doute, aux yeux du journaliste Anthony Clément, que « Pep » Genesio partira en courant de l’OM si l’UEFA venait à taper fort, excluant le club pour son non-respect de ses engagements dans le fair-play financier.

« Si Bruno Genesio était finalement refroidi par une exclusion de la Ligue Europa, il y a donc un monde où Beye serait toujours en poste pour la reprise de l’entraînement », assure ainsi le suiveur de l’OM pour le quotidien sportif. Ce serait du jamais vu de la part de l’instance européenne, mais les engagements n’ont pas été respectés et le club de Frank McCourt a vraiment fait le contraire de ce que l’UEFA avait demandé, ce qui pourrait être très mal pris. Les supporters de l’OM ont en tout cas beaucoup de mal à croire à ce monde où Bruno Genesio s’en irait sans avoir rien signé, et laisserait Habib Beye continuer à entrainer l’OM la saison prochaine.