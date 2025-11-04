Il y a un problème entre l’OM et l’Inter Milan

Club ami de l'OM tant les joueurs partent quasiment chaque été dans les deux sens, l'Inter Milan s'agace du dernier arrive en provenance de Marseille.

Il a souvent été reproché à Pablo Longoria d’acheter très cher certains joueurs, pour un rendement décevant. Cela a été vrai avec plusieurs éléments comme Vitinha, Elye Wahi, Kevin Strootman, Gerson ou Renan Lodi. Mais il y a un joueur qui a été très bien vendu par l’OM , c’est Luis Henrique. Décevant pendant la majeure partie de son passage à Marseille, le Brésilien s’est relancé dans la dernière année et a été ensuite vendu à l’Inter Milan pour 23 millions d’euros.

Une somme copieuse déboursée par le vice-champion d’Europe en titre, qui n’en finit pas de pleurer. A chaque occasion, l’ancien de Botafogo dévisse et se fait incendier par la presse italienne. En 11 rencontres depuis sa signature, il n’a marqué aucun but, délivré aucune passe décisive, et n’a jamais mis le feu aux rencontres comme cela pouvait être le cas à l’OM. La Gazzetta dello Sport a officiellement mis Luis Henrique dans la case des « flops », surtout avec 23 millions d’euros dépensés.

Benjamin Pavard pour briser la malédiction

L’Inter Milan ne peut que constater les dégâts, et les échanges de joueurs entre la formation lombarde et l’OM sont décidément bien compliqués. Alexis Sanchez avait réussi à faire une belle saison à Marseille, avant de repartir à l’Inter pour disparaitre totalement de la circulation. Que dire des passages décevants de Joaquin Correa et Valentin Carboni, qui dépassent à peine les 20 matchs disputés sous le maillot marseillais à eux deux cumulés.

Le contact est pourtant visiblement bon entre les deux clubs, puisque Benjamin Pavard est le dernier à avoir fait le trajet. En espérant pour le défenseur français que les choses se passent mieux que les derniers joueurs arrivés de l’Inter Milan. Malgré ses derniers matchs compliqués, le champion du monde français a réussi à s’imposer comme titulaire et fait encore partie des recrues notées positivement cette saison.