Il était prêt à tout plaquer pour entrainer l’OM

Oui je suis d'accord avec toi sur ce point. En revanche je n'attribuerai pas l'échec de Beye à Rennes à la pression médiatique/supporters/résultats. Mais plutôt à un conflit interne entre l'entraineur et Arnaud Pouille qui voulait Haise dès le début et aux anciens Lensois dans le vestiaire.
Rice anderson en double pivot c'est inamovible avec Henderson et Wharton derrière. ils ont foden palmer rogers eze bellingham en 10. Ca va etre chaud pour Morton mais si y a des blessés peut etre
moins de 90000 , c'est ce qu'il touchait a rennes et l'article dit "moins qu'a rennes"
c'est plus compliqué que cela
Je parlais de la prochaine intersaison. Effectivement si on jouait les barrages, toujours 2ème et sans la rouste qu'on a reçu par Paris, son bilan tiendrait encore la route. Mais maintenant qu'on est plus en C1, 4ème il faut qu'il fasse une transition la plus douce possible. Plutôt que partir maintenant.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
