Il était prêt à tout plaquer pour entrainer l’OM

OM19 févr. , 12:20
parGuillaume Conte
0
Très vite, Habib Beye est apparu comme le grand favori pour le poste d'entraineur de l'OM. Mais Eric Chelle a tenté un forcing incroyable pour être nommé en Provence.
Très rapidement après le départ de Roberto De Zerbi, le nom de Habib Beye est apparu comme le favori pour reprendre le poste de l’entraineur italien. Medhi Benatia, malgré sa vraie-fausse démission, a poussé fort pour que le coach a peiné débarqué de Rennes arrive à l'OM. Et cela a fonctionné puisque le Franco-Sénégalais a été nommé entraineur ce mercredi soir, et ce pour les 18 prochains mois. Un gros chantier à accomplir en peu de temps, pour redresser la barre d’une équipe en perdition mais toujours en course pour deux de ses objectifs : la qualification en Ligue des Champions et un bon parcours en Coupe de France.
Concernant la recherche d’un futur entraineur, il n’y a pas eu beaucoup de candidats qui ont eu le temps de déposer leur CV. Le seul nom apparu avec insistance est celui d’Eric Chelle. Le Franco-Malien, qui a souvent joué ou entraîné dans la région de Marseille dans sa carrière, est désormais sélectionneur du Nigéria. Mais l’ancien défenseur central voit ses négociations pour prolonger avec les Super Eagles se passer très mal, ce qui explique son énorme forcing pour venir à l’OM.
Eric Chelle était en effet prêt à tout plaquer pour s’asseoir sur le banc du Vélodrome, révèle Afrik-Foot. La fédération nigérianne de football avait refusé de la prolonger à ses conditions, avec un salaire qui devait passer de 42.000 euros mensuels à 110.000 euros, et une professionnalisation totale de son staff et de la préparation aux grands événements. L’ancien de Martigues avait alors décidé de tenter le tout pour le tout, changeant d’agent pour rejoindre Wilders Sport Agency et s’offrir une meilleure exposition en Europe. Cela n’a pas suffi pour convaincre l’OM de miser sur lui, et c’est désormais Habib Beye qui va avoir la lourde responsabilité de sauver la saison marseillaise.

0
