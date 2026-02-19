Liverpool et MU en bataille pour un Français à la mode

En grande forme cette saison, Khephren Thuram est très courtisé. L’international français est ciblé par Liverpool et Manchester United, qui risquent de se disputer sa signature lors du prochain mercato.

Malgré les résultats en dents de scie de la Juventus Turin, balayée par Galatasaray mardi en barrage aller de la Ligue des Champions, un joueur fait l’unanimité au sein de la Vieille Dame : Khephren Thuram. Indiscutable sous Igor Tudor, l’ancien Niçois est toujours aussi utilisé depuis la nomination de Luciano Spalletti. Rien de vraiment étonnant puisque l’international français s’impose comme l’un des meilleurs joueurs de la Juve cette saison.

Thuram en Premier League, la Juve riposte

Cela lui vaut une surveillance accrue de la part des dirigeants du PSG , qui gardent un oeil sur son profil en cas de recrutement au milieu de terrain. Deux autres gros clubs européens sont intéressés par le profil de l’ex-joueur de Nice : Manchester United et Liverpool. A en croire les informations révélées par TeamTalk, les deux cadors du championnat anglais sont très chauds à l’idée de recruter Khephren Thuram l’été prochain.

La Juventus Turin a conscience que le danger est réel au vu de l’identité des clubs intéressés et souhaite prendre les devants pour éviter un départ de Khephren Thuram. Des négociations ont été lancées entre le joueur de 24 ans et le club bianconero pour une prolongation au-delà de juin 2029 avec une belle revalorisation salariale à la clé. D’après le média britannique, la tendance est plutôt à une prolongation à Turin pour Khephren Thuram.

Mais nos confrères précisent que si les négociations venaient finalement à échouer, Liverpool et Manchester United enverront une offre à l’actuel 5e de Série A pour s’offrir le milieu de terrain d’1m92. Reste à voir quelle somme sera susceptible de convaincre la Juventus Turin de lâcher Khephren Thuram, dont la valeur marchande est estimée à 40 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Pour rappel, les Bianconeri ont payé 20 millions d’euros pour recruter le frère de Marcus Thuram en provenance de l’OGC Nice en juillet 2024.