OL : Paulo Fonseca est un génie, le Real a une idée

En l’espace de seulement quelques matchs, Paulo Fonseca a réussi à tirer le meilleur d’Endrick à l’Olympique Lyonnais. Une folle réussite qui semble donner des idées au Real Madrid.

Frustré par son manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick a pris la décision de quitter le club merengue cet hiver . Un départ ponctuel puisque l’attaquant brésilien de 19 ans a été prêté à l’Olympique Lyonnais jusqu’à la fin de la saison. Le club rhodanien est très satisfait des premiers pas d’Endrick, avec cinq buts inscrits lors de ses six premiers matchs toutes compétitions confondues. Une vraie réussite à laquelle Paulo Fonseca n’est pas étranger.

Le coach portugais arrive à tirer le meilleur de son nouvel attaquant… à un poste inattendu. Alors que tout le monde s’attendait à voir Endrick évoluer en pur numéro neuf, le Brésilien évolue finalement de façon récurrente sur l’aile droite. Un poste avec plus de liberté auquel il s’éclate, ce qui donne des idées au club de la Casa Blanca. Selon les informations du site Planeta Real Madrid, les dirigeants merengue regardent avec attention tous les matchs d’Endrick à l’OL.

Le Real Madrid veut imiter l'OL avec Endrick

Et un constat s’impose : à défaut de s’imposer en tant que numéro neuf dans la capitale espagnole, c’est sur le côté droit qu’Endrick pourrait être utilisé la saison prochaine au Real Madrid. Une formule qui aurait de nombreux avantages : permettre à l’ancienne star de Palmeiras d’obtenir plus de temps de jeu, le faire évoluer à un poste où il est performant avec Lyon et ne pas compromettre une éventuelle association avec Kylian Mbappé et Vinicius.

Le Real Madrid s’était jusqu’ici contenté de faire évoluer Endrick en tant que numéro neuf, un poste sans avenir à court terme au Real avec la présence de Mbappé mais aussi de Gonzalo Garcia. En suivant Paulo Fonseca et en positionnant l’ailier de la Seleçao à droite, le Real Madrid a peut-être trouvé la solution idéale pour l’avenir de son attaquant. Une preuve de plus que le prêt d’Endrick à Lyon est une aubaine pour le Real Madrid.