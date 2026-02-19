ICONSPORT_282097_0316

OL : Paulo Fonseca est un génie, le Real a une idée

OL19 févr. , 13:40
parCorentin Facy
1
En l’espace de seulement quelques matchs, Paulo Fonseca a réussi à tirer le meilleur d’Endrick à l’Olympique Lyonnais. Une folle réussite qui semble donner des idées au Real Madrid.
Frustré par son manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick a pris la décision de quitter le club merengue cet hiver. Un départ ponctuel puisque l’attaquant brésilien de 19 ans a été prêté à l’Olympique Lyonnais jusqu’à la fin de la saison. Le club rhodanien est très satisfait des premiers pas d’Endrick, avec cinq buts inscrits lors de ses six premiers matchs toutes compétitions confondues. Une vraie réussite à laquelle Paulo Fonseca n’est pas étranger.
Le coach portugais arrive à tirer le meilleur de son nouvel attaquant… à un poste inattendu. Alors que tout le monde s’attendait à voir Endrick évoluer en pur numéro neuf, le Brésilien évolue finalement de façon récurrente sur l’aile droite. Un poste avec plus de liberté auquel il s’éclate, ce qui donne des idées au club de la Casa Blanca. Selon les informations du site Planeta Real Madrid, les dirigeants merengue regardent avec attention tous les matchs d’Endrick à l’OL.

Le Real Madrid veut imiter l'OL avec Endrick

Et un constat s’impose : à défaut de s’imposer en tant que numéro neuf dans la capitale espagnole, c’est sur le côté droit qu’Endrick pourrait être utilisé la saison prochaine au Real Madrid. Une formule qui aurait de nombreux avantages : permettre à l’ancienne star de Palmeiras d’obtenir plus de temps de jeu, le faire évoluer à un poste où il est performant avec Lyon et ne pas compromettre une éventuelle association avec Kylian Mbappé et Vinicius.

Lire aussi

OL : « Rien n'est à exclure », Endrick lâche une bombeOL : « Rien n'est à exclure », Endrick lâche une bombe
Le Real Madrid s’était jusqu’ici contenté de faire évoluer Endrick en tant que numéro neuf, un poste sans avenir à court terme au Real avec la présence de Mbappé mais aussi de Gonzalo Garcia. En suivant Paulo Fonseca et en positionnant l’ailier de la Seleçao à droite, le Real Madrid a peut-être trouvé la solution idéale pour l’avenir de son attaquant. Une preuve de plus que le prêt d’Endrick à Lyon est une aubaine pour le Real Madrid.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_284499_0034
PSG

Le PSG lance l'assaut dans ce dossier bouillant à 60 ME

ICONSPORT_312883_0029
OM

McCourt piégé, le départ de Longoria plombe l'OM

ICONSPORT_312967_0003
Mercato

Liverpool et MU en bataille pour un Français à la mode

Fil Info

19 févr. , 14:00
Le PSG lance l'assaut dans ce dossier bouillant à 60 ME
19 févr. , 13:20
McCourt piégé, le départ de Longoria plombe l'OM
19 févr. , 13:00
Liverpool et MU en bataille pour un Français à la mode
19 févr. , 12:40
OL : Tuchel peut faire le bonheur de Michele Kang
19 févr. , 12:20
Il était prêt à tout plaquer pour entrainer l’OM
19 févr. , 12:00
PSG : Luis Enrique négocie son départ, terribles révélations
19 févr. , 11:40
TV : Canal+ et la Ligue 1, le divorce est définitif
19 févr. , 11:20
L'OL a réalisé un braquage à 4 millions d'euros

Derniers commentaires

« Je serai toujours à tes côtés », la position forte d’une star de l’OL

Commentaire stupide, tu peux mieux faire

« Je serai toujours à tes côtés », la position forte d’une star de l’OL

Oui je met sur le meme plan de stupidité une insulte de mono et son comportement inacceptable a chaque match. c'est vous qui êtes fous a faire des hiérarchies entre un "puta madre" et un"mono". Maintenant on va arrêter les matchs pour chaque insulte ils vont etre sympa les matchs y aura plus de temps mort qu'au baseball.

L'OM recrute un entraîneur lessivé, Di Meco panique

Oui je suis d'accord avec toi sur ce point. En revanche je n'attribuerai pas l'échec de Beye à Rennes à la pression médiatique/supporters/résultats. Mais plutôt à un conflit interne entre l'entraineur et Arnaud Pouille qui voulait Haise dès le début et aux anciens Lensois dans le vestiaire.

OL : Tuchel peut faire le bonheur de Michele Kang

Rice anderson en double pivot c'est inamovible avec Henderson et Wharton derrière. ils ont foden palmer rogers eze bellingham en 10. Ca va etre chaud pour Morton mais si y a des blessés peut etre

Le minuscule salaire de Beye à l’OM

moins de 90000 , c'est ce qu'il touchait a rennes et l'article dit "moins qu'a rennes"

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading