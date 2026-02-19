OL : Paulo Fonseca est un génie, le Real a une idée

Commentaire stupide, tu peux mieux faire
Oui je met sur le meme plan de stupidité une insulte de mono et son comportement inacceptable a chaque match. c'est vous qui êtes fous a faire des hiérarchies entre un "puta madre" et un"mono". Maintenant on va arrêter les matchs pour chaque insulte ils vont etre sympa les matchs y aura plus de temps mort qu'au baseball.
Oui je suis d'accord avec toi sur ce point. En revanche je n'attribuerai pas l'échec de Beye à Rennes à la pression médiatique/supporters/résultats. Mais plutôt à un conflit interne entre l'entraineur et Arnaud Pouille qui voulait Haise dès le début et aux anciens Lensois dans le vestiaire.
Rice anderson en double pivot c'est inamovible avec Henderson et Wharton derrière. ils ont foden palmer rogers eze bellingham en 10. Ca va etre chaud pour Morton mais si y a des blessés peut etre
moins de 90000 , c'est ce qu'il touchait a rennes et l'article dit "moins qu'a rennes"
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
Loading
J’ai passé toute la semaine sur cette peinture de @Endrick 🎨 Celui-là il est pour vous les lyonnais 🔴🔵