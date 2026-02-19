ICONSPORT_312883_0029

McCourt piégé, le départ de Longoria plombe l'OM

OM19 févr. , 13:20
parCorentin Facy
1
Touché par sa mise à l’écart et par la trahison de Medhi Benatia à son égard, Pablo Longoria souhaite quitter l’OM. Un départ qui ne fait pas du tout les affaires du propriétaire américain du club Frank McCourt.
Présent à Marseille mardi pour siffler la fin de la récréation, Frank McCourt a réussi un sacré coup de force, celui de retenir Medhi Benatia… malgré la démission annoncée par le directeur du football de l’OM dimanche sur ses réseaux sociaux. Très important pour le club phocéen aux yeux de son propriétaire, l’ancien défenseur de la Juventus Turin et du Bayern Munich sort grandi de cette restructuration décidée par Frank McCourt.
Il est désormais le seul et unique boss du sportif à Marseille, où Pablo Longoria a désormais pour mission de représenter l’OM dans les instances françaises et européennes. Sans surprise, celui qui est président du club depuis cinq ans n’a pas accepté cette mise au placard et souhaite quitter l’Olympique de Marseille. Mais ce départ potentiel ne fait pas du tout les affaires de Frank McCourt comme le précise L’Equipe dans son édition du jour.

Longoria, un départ décisif pour l'OM

Le quotidien national explique qu’en cas de départ du dirigeant espagnol, l’OM perdrait sa voix dans les instances nationales puisque les élections au CA de la LFP sont intuitae personae, à savoir à titre personnel et pas au nom du club. Le poste perdu par Pablo Longoria serait alors remis en jeu lors d’une prochaine élection. A titre de comparaison, c’est ce qui est arrivé à l’OGC Nice avec le départ de Fabrice Bocquet. Or, pour être éligible lors d’une future élection, il faut avoir au moins une année révolue d’exercice de président de club.

Lire aussi

OM : C'est fini, Pablo Longoria claque la porteOM : C'est fini, Pablo Longoria claque la porte
Benatia président officieux de l'OM, c’est validéBenatia président officieux de l'OM, c’est validé
Personne à Marseille ne pourrait donc remplacer Pablo Longoria à court terme, d’où l’importance pour Frank McCourt de conserver l’Espagnol dans l’organigramme du club. Ce n’est toutefois pas la tendance, l’ancien directeur sportif du FC Valence ayant clairement fait savoir à son patron ces dernières heures que cette réorganisation ne lui convenait pas et qu’il souhaitait partir. Son avocat doit d’ailleurs rencontrer le clan McCourt pour négocier un départ. Marseille va donc perdre gros dans les instances du football français, un vrai coup dur pour son propriétaire américain dans une période où McCourt, comme d’autres dirigeants de Ligue 1, souhaitent faire bouger les lignes.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_284499_0034
PSG

Le PSG lance l'assaut dans ce dossier bouillant à 60 ME

ICONSPORT_282097_0316
OL

OL : Paulo Fonseca est un génie, le Real a une idée

ICONSPORT_312967_0003
Mercato

Liverpool et MU en bataille pour un Français à la mode

Fil Info

19 févr. , 14:00
Le PSG lance l'assaut dans ce dossier bouillant à 60 ME
19 févr. , 13:40
OL : Paulo Fonseca est un génie, le Real a une idée
19 févr. , 13:00
Liverpool et MU en bataille pour un Français à la mode
19 févr. , 12:40
OL : Tuchel peut faire le bonheur de Michele Kang
19 févr. , 12:20
Il était prêt à tout plaquer pour entrainer l’OM
19 févr. , 12:00
PSG : Luis Enrique négocie son départ, terribles révélations
19 févr. , 11:40
TV : Canal+ et la Ligue 1, le divorce est définitif
19 févr. , 11:20
L'OL a réalisé un braquage à 4 millions d'euros

Derniers commentaires

« Je serai toujours à tes côtés », la position forte d’une star de l’OL

Commentaire stupide, tu peux mieux faire

« Je serai toujours à tes côtés », la position forte d’une star de l’OL

Oui je met sur le meme plan de stupidité une insulte de mono et son comportement inacceptable a chaque match. c'est vous qui êtes fous a faire des hiérarchies entre un "puta madre" et un"mono". Maintenant on va arrêter les matchs pour chaque insulte ils vont etre sympa les matchs y aura plus de temps mort qu'au baseball.

L'OM recrute un entraîneur lessivé, Di Meco panique

Oui je suis d'accord avec toi sur ce point. En revanche je n'attribuerai pas l'échec de Beye à Rennes à la pression médiatique/supporters/résultats. Mais plutôt à un conflit interne entre l'entraineur et Arnaud Pouille qui voulait Haise dès le début et aux anciens Lensois dans le vestiaire.

OL : Tuchel peut faire le bonheur de Michele Kang

Rice anderson en double pivot c'est inamovible avec Henderson et Wharton derrière. ils ont foden palmer rogers eze bellingham en 10. Ca va etre chaud pour Morton mais si y a des blessés peut etre

Le minuscule salaire de Beye à l’OM

moins de 90000 , c'est ce qu'il touchait a rennes et l'article dit "moins qu'a rennes"

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading