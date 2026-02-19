McCourt piégé, le départ de Longoria plombe l'OM

Touché par sa mise à l’écart et par la trahison de Medhi Benatia à son égard, Pablo Longoria souhaite quitter l’OM. Un départ qui ne fait pas du tout les affaires du propriétaire américain du club Frank McCourt.

Présent à Marseille mardi pour siffler la fin de la récréation, Frank McCourt a réussi un sacré coup de force, celui de retenir Medhi Benatia … malgré la démission annoncée par le directeur du football de l’OM dimanche sur ses réseaux sociaux. Très important pour le club phocéen aux yeux de son propriétaire, l’ancien défenseur de la Juventus Turin et du Bayern Munich sort grandi de cette restructuration décidée par Frank McCourt.

Il est désormais le seul et unique boss du sportif à Marseille, où Pablo Longoria a désormais pour mission de représenter l’OM dans les instances françaises et européennes. Sans surprise, celui qui est président du club depuis cinq ans n’a pas accepté cette mise au placard et souhaite quitter l’Olympique de Marseille . Mais ce départ potentiel ne fait pas du tout les affaires de Frank McCourt comme le précise L’Equipe dans son édition du jour.

Longoria, un départ décisif pour l'OM

Le quotidien national explique qu’en cas de départ du dirigeant espagnol, l’OM perdrait sa voix dans les instances nationales puisque les élections au CA de la LFP sont intuitae personae, à savoir à titre personnel et pas au nom du club. Le poste perdu par Pablo Longoria serait alors remis en jeu lors d’une prochaine élection. A titre de comparaison, c’est ce qui est arrivé à l’OGC Nice avec le départ de Fabrice Bocquet. Or, pour être éligible lors d’une future élection, il faut avoir au moins une année révolue d’exercice de président de club.