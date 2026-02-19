ICONSPORT_342826_0212
Dominik Greif

L'OL a réalisé un braquage à 4 millions d'euros

OL19 févr. , 11:20
parMehdi Lunay
0
Dans un contexte de restriction budgétaire, Lyon a du vendre son gardien brésilien Lucas Perri après un an et demi passé dans le Rhône. Il a été remplacé par Dominik Greif. Un coup de génie au vu des statistiques impressionnantes du Slovaque.
L'Olympique Lyonnais vit une saison historique avec une équipe banale. Fortement restreint par la DNCG l'été dernier, le club rhodanien a accumulé les transferts peu onéreux au mercato. Il n'a pas à s'en plaindre avec plusieurs trouvailles : l'attaquant tchèque Pavel Sulc, l'ailier portugais Afonso Moreira ou encore le gardien slovaque Dominik Greif. Ce dernier incarne la force inattendue des Lyonnais cette saison, à savoir la défense. L'OL possède la 3e meilleure défense de Ligue 1 avec 20 buts encaissés seulement.

Greif, meilleur gardien de l'OL en 11 ans

Le mérite en revient autant à une charnière Niakhaté-Mata ultra solide qu'au brio de l'ancien portier de Majorque. Le longiligne Greif capte un grand nombre de ballons dans les airs. Il prend beaucoup de place devant les buts, réalisant des arrêts déterminants. En plus, son langage corporel se veut rassurant pour ses coéquipiers. Le Slovaque fait figure de gardien parfait. C'est d'autant plus dingue qu'il n'a coûté que 4 millions d'euros l'été dernier. Au même moment, l'OL vendait Lucas Perri à Leeds pour 16 millions d'euros.
D'abord orphelins du Brésilien, les supporters lyonnais l'ont largement oublié depuis. Cela se renforce avec les statistiques impressionnantes de Greif à l'OL. Comme le souligne le compte X Data OL, le portier slovaque en est à 0,94 but encaissé par match. Un ratio supérieur à Perri et qui n'avait plus été vu à Lyon depuis 11 ans. Lors de la saison 2014-2015, Anthony Lopes en était à 0,87 but encaissé par match. Une saison perçue comme la meilleure de la carrière du Portugais et qui s'était achevée à la deuxième place de Ligue 1 pour l'OL d'Hubert Fournier.
D. Greif

D. Greif

SlovakiaSlovaquie Âge 28 Gardien

Coupe de France

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs18
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

« Je serai toujours à tes côtés », la position forte d’une star de l’OL

Commentaire stupide, tu peux mieux faire

« Je serai toujours à tes côtés », la position forte d’une star de l’OL

Oui je met sur le meme plan de stupidité une insulte de mono et son comportement inacceptable a chaque match. c'est vous qui êtes fous a faire des hiérarchies entre un "puta madre" et un"mono". Maintenant on va arrêter les matchs pour chaque insulte ils vont etre sympa les matchs y aura plus de temps mort qu'au baseball.

L'OM recrute un entraîneur lessivé, Di Meco panique

Oui je suis d'accord avec toi sur ce point. En revanche je n'attribuerai pas l'échec de Beye à Rennes à la pression médiatique/supporters/résultats. Mais plutôt à un conflit interne entre l'entraineur et Arnaud Pouille qui voulait Haise dès le début et aux anciens Lensois dans le vestiaire.

OL : Tuchel peut faire le bonheur de Michele Kang

Rice anderson en double pivot c'est inamovible avec Henderson et Wharton derrière. ils ont foden palmer rogers eze bellingham en 10. Ca va etre chaud pour Morton mais si y a des blessés peut etre

Le minuscule salaire de Beye à l’OM

moins de 90000 , c'est ce qu'il touchait a rennes et l'article dit "moins qu'a rennes"

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

