L'OL a réalisé un braquage à 4 millions d'euros

Dans un contexte de restriction budgétaire, Lyon a du vendre son gardien brésilien Lucas Perri après un an et demi passé dans le Rhône. Il a été remplacé par Dominik Greif. Un coup de génie au vu des statistiques impressionnantes du Slovaque.

L' Olympique Lyonnais vit une saison historique avec une équipe banale. Fortement restreint par la DNCG l'été dernier, le club rhodanien a accumulé les transferts peu onéreux au mercato . Il n'a pas à s'en plaindre avec plusieurs trouvailles : l'attaquant tchèque Pavel Sulc, l'ailier portugais Afonso Moreira ou encore le gardien slovaque Dominik Greif. Ce dernier incarne la force inattendue des Lyonnais cette saison, à savoir la défense. L'OL possède la 3e meilleure défense de Ligue 1 avec 20 buts encaissés seulement.

Greif, meilleur gardien de l'OL en 11 ans

Le mérite en revient autant à une charnière Niakhaté-Mata ultra solide qu'au brio de l'ancien portier de Majorque. Le longiligne Greif capte un grand nombre de ballons dans les airs. Il prend beaucoup de place devant les buts, réalisant des arrêts déterminants. En plus, son langage corporel se veut rassurant pour ses coéquipiers. Le Slovaque fait figure de gardien parfait. C'est d'autant plus dingue qu'il n'a coûté que 4 millions d'euros l'été dernier. Au même moment, l'OL vendait Lucas Perri à Leeds pour 16 millions d'euros.

D'abord orphelins du Brésilien, les supporters lyonnais l'ont largement oublié depuis. Cela se renforce avec les statistiques impressionnantes de Greif à l'OL. Comme le souligne le compte X Data OL, le portier slovaque en est à 0,94 but encaissé par match. Un ratio supérieur à Perri et qui n'avait plus été vu à Lyon depuis 11 ans. Lors de la saison 2014-2015, Anthony Lopes en était à 0,87 but encaissé par match. Une saison perçue comme la meilleure de la carrière du Portugais et qui s'était achevée à la deuxième place de Ligue 1 pour l'OL d'Hubert Fournier.