PSG : Luis Enrique négocie son départ, terribles révélations

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027, Luis Enrique refuse pour l’instant de prolonger. En cause selon la presse espagnole, un possible départ de l’entraîneur espagnol au FC Barcelone à moyen terme.

Vainqueur de la première Ligue des Champions de l’histoire du Paris Saint-Germain, Luis Enrique est sans conteste l’homme fort du club parisien depuis son arrivée il y a deux ans et demi. L’ancien sélectionneur de l’Espagne a su imposer ses idées et son style de jeu tout en entretenant en parallèle une excellente relation avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. C’est tout naturellement que le PSG a donc entamé des discussions avec son entraîneur pour une prolongation au-delà du contrat actuel qui court jusqu’en 2027.

Le Paris SG pensait peut-être que trouver un accord avec Luis Enrique serait une formalité, mais c’est finalement loin d’être le cas. L’ex-entraîneur du Barça ou encore de l’AS Roma refuse pour l’instant de s’engager avec Paris au-delà de 2027. La raison est simple selon le site Fichjaes et elle risque de faire trembler l’état-major du PSG. Le média spécialisé affirme que Luis Enrique a un oeil avisé sur la situation de son club de coeur, à savoir le FC Barcelone. Hansi Flick est lié au club catalan -lui aussi- jusqu’en 2027, et son départ dans un an et demi n’est pas impossible.

Luis Enrique refuse de prolonger au PSG

L’entraîneur allemand semble de plus en plus fatigué et impacté par la pression inhérente à son poste en Catalogne et le voir jeter l’éponge à l’issue de son contrat n’est pas impossible. En cas de départ de Flick, le Barça a d’ores et déjà identifié Luis Enrique comme sa priorité absolue pour son banc de touche. « Le coeur de Luis Enrique s’emballe à la simple évocation de la possibilité de revenir au Camp Nou » affirme le média, qui confirme que c’est en grande partie pour se garder ouverte la porte d’un come-back au Barça que Luis Enrique refuse pour l’instant de prolonger avec le Paris Saint-Germain.

Il rêve du Barça pour 2027

« Il est convaincu que sa liberté est un atout majeur » pour revenir chez les Blaugrana à moyen terme. Le média précise toutefois que Luis Enrique se sent bien au PSG et que seul Barcelone est susceptible de le pousser vers la sortie. Reste que du côté de Luis Campos, on ne peut pas se satisfaire de cette situation et on espère bien clarifier les choses rapidement en obtenant le feu vert de Luis Enrique pour prolonger. De plus en plus intéressé par le banc du Barça, l’Espagnol pourrait bien continuer de refuser toutes les propositions de la direction parisienne.