OM : Medhi Benatia fixe trois objectifs à Habib Beye

Nouvel homme fort du club depuis la mise en retrait de Pablo Longoria, Medhi Benatia a justifié son choix de nommer Habib Beye au poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille pour succéder à Roberto De Zerbi.

Choix numéro un de Medhi Benatia depuis le départ de Roberto De Zerbi, Habib Beye est officiellement le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a annoncé ce mercredi soir la signature du technicien sénégalais de 48 ans jusqu’en juin 2027. Une décision assumée par Medhi Benatia, nouvel homme fort du club phocéen depuis la mise en retrait de Pablo Longoria.

« Le choix d’Habib Beye comme nouvel entraîneur de l’OM s’inscrit pleinement dans notre volonté de recruter un technicien doté du leadership nécessaire pour prendre en main un groupe qui doit, bien évidemment, être remobilisé après une période sportive compliquée » explique le directeur du football de l’Olympique de Marseille, avant de poursuivre.

Benatia justifie le choix Beye