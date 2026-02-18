Photo OM
OM : Medhi Benatia fixe trois objectifs à Habib Beye

18 févr.
parCorentin Facy
1
Nouvel homme fort du club depuis la mise en retrait de Pablo Longoria, Medhi Benatia a justifié son choix de nommer Habib Beye au poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille pour succéder à Roberto De Zerbi.
Choix numéro un de Medhi Benatia depuis le départ de Roberto De Zerbi, Habib Beye est officiellement le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a annoncé ce mercredi soir la signature du technicien sénégalais de 48 ans jusqu’en juin 2027. Une décision assumée par Medhi Benatia, nouvel homme fort du club phocéen depuis la mise en retrait de Pablo Longoria.
« Le choix d’Habib Beye comme nouvel entraîneur de l’OM s’inscrit pleinement dans notre volonté de recruter un technicien doté du leadership nécessaire pour prendre en main un groupe qui doit, bien évidemment, être remobilisé après une période sportive compliquée » explique le directeur du football de l’Olympique de Marseille, avant de poursuivre.

Benatia justifie le choix Beye

« Dès nos premiers échanges, il m’a semblé extrêmement engagé et totalement tourné vers la suite, avec des objectifs clairs pour tous : retrouver rapidement le chemin de la victoire, viser une place sur le podium de la Ligue 1 et tenter de remporter la Coupe de France afin d’offrir un trophée au peuple marseillais » justifie Medhi Benatia. Pour les premiers mots d’Habib Beye, il faudra attendre jeudi après-midi. Le nouvel entraîneur de l’OM sera face à la presse à 14h15 avant le déplacement à Brest dès vendredi en ouverture de la 23e journée de Ligue 1.

Derniers commentaires

Le Barça contacte l’OL pour une grosse surprise

t'as raison grosse surprise 30 M€ hhhhh

PSG-OM : La tribune Auteuil fermée deux matchs

Pendant ce temps là à Marseille on ne peut pas tirer un corner sans se prendre une pile sur la gueule, sans parler des dizaines de lasers verts dans les yeux des joueurs mais ça va ça passe 👌🏼

L'OM officialise la signature d'Habib Beye

Comme avantage il a pas un salaire de malade et pas 56 adjoint à payer

L'OM officialise la signature d'Habib Beye

C'est toujours le même Marseille les même supporters trop exigeant, la même pression

OM : Medhi Benatia fixe trois objectifs à Habib Beye

Beye il a déjà des bons joueurs sous la main, son objectif redonner confiance au joueur, si il parvient donner confiance au joueur les résultats suivront , il a du boulot

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

