OL : Tuchel peut faire le bonheur de Michele Kang

OL19 févr. , 12:40
parGuillaume Conte
L'OL se félicite tous les jours d'avoir misé sur Tyler Morton pour cette saison. Et si l'Anglais faisait la Coupe du monde, ce serait un énorme jackpot pour sa valeur marchande.
A défaut d’avoir Corentin Tolisso au Mondial, ce qui ne semble pas être un choix étudié par Didier Deschamps, l’Olympique Lyonnais rêve d’y envoyer Tyler Morton. Ce serait la très grosse cote tant le jeune anglais est très loin de se retrouver dans la sélection des Three Lions mais son parcours à Lyon force de plus en plus le respect de l’autre côté de la Manche. Le joueur arrivé de Liverpool pour plus de 10 millions d’euros, impressionne par sa régularité et ses qualités dans le coeur du jeu. Et de son côté, Thomas Tuchel n’a jamais hésité à utiliser le gros réservoir chez les jeunes dont dispose l’Angleterre pour compléter son équipe.

Morton, la surprise de l'été à la Coupe du monde ?

Etant donnée que la FIFA a encore élargi le nombre de joueurs utilisables par les sélectionneurs, des surprises sont forcément envisageables. Et pour le média britannique Talk Sport, voir Tyler Morton être sélectionné au Mondial récompenserait sa très belle saison, et permettrait aussi une éventuelle énorme vente pendant l’été. Les clubs de Premier League sont friands des joueurs anglais, et encore plus quand ils sont internationaux.
« Tyler Morton a actuellement une grande part dans cette réussite de Lyon. Et Paulo Fonseca aussi car il le voulait absolument. Il avait une idée bien précise en le recrutant, pour sa capacité à garder le ballon et à le rendre vivant. Morton a été exceptionnel dans ce rôle. Liverpool l’a vendu pour 15 ME, il vaut désormais quasiment le triple maintenant tant il a été bon. Sa cote peut encore grimper, et la Coupe du monde peut aider en cela, mais tout le monde sait que Lyon est dans une position financière vulnérable aussi », a livré le consultant de Talk Sport Andy Brassell, pour qui la décision de Thomas Tuchel peut fortement impacter la valeur de Tyler Morton.
Pour le moment, un départ n’est pas à l’étude, mais cet été, les dirigeant lyonnais ont prévenu, ils ne pourront pas dire non à toutes les offres.
T. Morton

T. Morton

EnglandAngleterre Âge 23 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs8
Buts0
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs19
Buts2
Passes décisives2
Jaune3
Rouge1
Jaune Rouge0
