Le minuscule salaire de Beye à l’OM

OM19 févr. , 8:00
parGuillaume Conte
1
C'est fait pour Habib Beye à l'OM depuis ce mercredi soir. L'entraineur franco-sénégalais a fait de gros efforts pour pouvoir entrainer le club provençal.
Avec le départ de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille s’est séparé d’un entraineur charismatique, reconnu dans le football européen et aussi très bien payé. Le technicien italien avait tout simplement le deuxième salaire de Ligue 1 avec 550.000 euros par mois. Certes moitié moins que Luis Enrique, le coach champion d’Europe du PSG, mais tout de même largement plus que tous ses concurrents dans le championnat de France.

Beye entre dans le plan économique de Benatia

De son côté, Habib Beye n’était bien évidemment pas à plaindre, mais son arrivée en urgence à Rennes la saison dernière et sa faible expérience en Ligue 1 ne lui avaient pas permis de négocier au mieux son contrat. Le Franco-Sénégalais émargeait ainsi à 90.000 euros par mois, pour en faire le 10e entraineur le mieux payé la saison dernière. Il avait ensuite pu revoir ses émoluments légèrement à la hausse lors de sa prolongation de contrat, mais cela ne faisait pas de lui l’un des cadors de la Ligue 1.
Et ce ne sera toujours pas le cas malgré son passage chez la deuxième plus grosse puissance financière de France. En effet, Le Phocéen annonce que, pour répondre aux exigences de Medhi Benatia, Habib Beye a tout simplement accepté de baisser son salaire afin de signer à l’OM. Autrement dit, il gagnera sur le banc du Vélodrome, moins que ce qu’il touchait en Bretagne. Un choix qui, s’il devait être confirmé, démontre à quel point l’ancien capitaine du club marseillais quand il était joueur, avait envie de voir cette aventure se lancer.
Pour l’OM, ce sera tout de même une grosse économie, puisque Beye arrive avec trois de ses adjoints, et gardera deux ou trois membres du staff actuel. Mais Roberto De Zerbi est reparti avec une véritable armée lorsqu’il a claqué la porte, ce qui permettra également de faire de belles économies financières à Frank McCourt. Car ce sera aussi l’une des missions de Medhi Benatia dans les prochains mois, celle d’obtenir des résultats corrects avec une équipe bien moins gourmande sur le plan financier. Habib Beye en est le parfait exemple.

Derniers commentaires

L'OM recrute un entraîneur lessivé, Di Meco panique

Oui l'effet psychologique peux faire que ca réussisse au début, mais c'est + après que les carences de Beye peuvent apparaitre.

« Je serai toujours à tes côtés », la position forte d’une star de l’OL

10 matchs pour Prestianni soit. Combien pour Vincius connu pour son attitude détestable, et son irrespect chroniques envers les joueurs qu'il affronte et les arbitres ? Combien pour sa célébration ou il danse de façon très suggestive sur le poteau de corner avec l'ecussson du club Lisboète. Le comportement de l'argentin est peu recommandable celui de Vini l'est tout autant voir pire.

L'OM recrute un entraîneur lessivé, Di Meco panique

On verra si c'était la bonne solution (en même temps l'OM est pris de court). Mais pour moi un entraineur qui n'y arrive pas dans un club plutôt "calme" comme Rennes, arriver dans ces conditions dans un club où la pression médiatique/supporters/résultats est forte, ça me parait tendu (surtout qu'il va devoir composer avec des joueurs qu'il n'a pas souhaité). Il faudra le juger sur le long terme car sur 2/3 matchs, avec l'effet psychologique du changement d'entraineur comme ça le fait souvent ça peut matcher mais ensuite, ça peut aussi s'écrouler. C'est comme Montanier à l'ASSE, à voir comment ça va se passer.

LdC : Programme TV et résultats des barrages aller

test

Federico Gatti, la piste surprise de l’OL

Le mercato j'avoue que je m'en cogne un peu en ce moment.

