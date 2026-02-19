Le club le plus dépensier au monde s’attaque au PSG

Le PSG et Luis Enrique ont ciblé Eli Kroupi Junior pour l'été prochain. Mais attention, Liverpool et son demi-milliard d'euros dépensé cette saison, arrivent en force dans ce dossier.

Les derniers matchs compliqués du PSG démontrent que, même si Paris est toujours en course en Ligue 1 et en Ligue des Champions, l’effectif de Luis Enrique n’est pas forcément assez étoffé pour faire jouer la concurrence à plein régime. L’entraineur espagnol tire clairement sur la corde et n’a pas beaucoup de solutions de poids en attaque, alignant Ousmane Dembélé à chaque retour de blessure, pour une rechute bien trop fréquente.

Le Ballon d’Or devra être mieux entouré la saison prochaine, et il y a un joueur qui monte qui fait saliver les recruteurs du PSG. Il s’agit sans surprise d’Eli Junior Kroupi, qui empile les buts et surtout les performances intelligentes avec Bournemouth. Le club des Cherries va certainement rapidement devenir trop petit pour l’ancien du FC Lorient, et un transfert à 80 millions d’euros est possible dès le prochain mercato estival.

Kroupi, un attaquant complet et efficace

Une énorme vente en vue pour Bournemouth, qui dit rarement non au départ de ses meilleurs joueurs. Le PSG en sait quelque chose puisque c’est là-bas qu’il est allé chercher Illya Zabarnyi contre 70 ME, même si l’Ukrainien ne répond pour le moment pas aux attentes. Paris avait été quasiment en solo dans ce dossier, pour boucler l’opération tardivement, mais au montant désiré par le club anglais.

La musique sera différente l’été prochain, puisque Eli Junior Kroupi fait désormais saliver Liverpool, révèle notamment TNT Sport. Et le club de la Mersey, qui a tout de même dépensé 500 millions d’euros pour se renforcer cette saison, ne semble pas avoir causé de trou financier dans son budget mercato. De quoi forcer le PSG à miser très gros sur l’attaquant franco-ivoirien, qui ne se pose pour le moment aucune question sur son avenir. Il profite de cette saison pleine pour montrer l’étendue de ses qualités, et aura certainement un choix crucial à faire pour son avenir au mois de juillet.