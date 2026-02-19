ICONSPORT_285127_0239

Le club le plus dépensier au monde s’attaque au PSG

PSG19 févr. , 11:00
parGuillaume Conte
0
Le PSG et Luis Enrique ont ciblé Eli Kroupi Junior pour l'été prochain. Mais attention, Liverpool et son demi-milliard d'euros dépensé cette saison, arrivent en force dans ce dossier.
Les derniers matchs compliqués du PSG démontrent que, même si Paris est toujours en course en Ligue 1 et en Ligue des Champions, l’effectif de Luis Enrique n’est pas forcément assez étoffé pour faire jouer la concurrence à plein régime. L’entraineur espagnol tire clairement sur la corde et n’a pas beaucoup de solutions de poids en attaque, alignant Ousmane Dembélé à chaque retour de blessure, pour une rechute bien trop fréquente.
Le Ballon d’Or devra être mieux entouré la saison prochaine, et il y a un joueur qui monte qui fait saliver les recruteurs du PSG. Il s’agit sans surprise d’Eli Junior Kroupi, qui empile les buts et surtout les performances intelligentes avec Bournemouth. Le club des Cherries va certainement rapidement devenir trop petit pour l’ancien du FC Lorient, et un transfert à 80 millions d’euros est possible dès le prochain mercato estival.

Kroupi, un attaquant complet et efficace

Une énorme vente en vue pour Bournemouth, qui dit rarement non au départ de ses meilleurs joueurs. Le PSG en sait quelque chose puisque c’est là-bas qu’il est allé chercher Illya Zabarnyi contre 70 ME, même si l’Ukrainien ne répond pour le moment pas aux attentes. Paris avait été quasiment en solo dans ce dossier, pour boucler l’opération tardivement, mais au montant désiré par le club anglais.
La musique sera différente l’été prochain, puisque Eli Junior Kroupi fait désormais saliver Liverpool, révèle notamment TNT Sport. Et le club de la Mersey, qui a tout de même dépensé 500 millions d’euros pour se renforcer cette saison, ne semble pas avoir causé de trou financier dans son budget mercato. De quoi forcer le PSG à miser très gros sur l’attaquant franco-ivoirien, qui ne se pose pour le moment aucune question sur son avenir. Il profite de cette saison pleine pour montrer l’étendue de ses qualités, et aura certainement un choix crucial à faire pour son avenir au mois de juillet.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_284499_0034
PSG

Le PSG lance l'assaut dans ce dossier bouillant à 60 ME

ICONSPORT_282097_0316
OL

OL : Paulo Fonseca est un génie, le Real a une idée

ICONSPORT_312883_0029
OM

McCourt piégé, le départ de Longoria plombe l'OM

ICONSPORT_312967_0003
Mercato

Liverpool et MU en bataille pour un Français à la mode

Fil Info

19 févr. , 14:00
Le PSG lance l'assaut dans ce dossier bouillant à 60 ME
19 févr. , 13:40
OL : Paulo Fonseca est un génie, le Real a une idée
19 févr. , 13:20
McCourt piégé, le départ de Longoria plombe l'OM
19 févr. , 13:00
Liverpool et MU en bataille pour un Français à la mode
19 févr. , 12:40
OL : Tuchel peut faire le bonheur de Michele Kang
19 févr. , 12:20
Il était prêt à tout plaquer pour entrainer l’OM
19 févr. , 12:00
PSG : Luis Enrique négocie son départ, terribles révélations
19 févr. , 11:40
TV : Canal+ et la Ligue 1, le divorce est définitif
19 févr. , 11:20
L'OL a réalisé un braquage à 4 millions d'euros

Derniers commentaires

« Je serai toujours à tes côtés », la position forte d’une star de l’OL

Commentaire stupide, tu peux mieux faire

« Je serai toujours à tes côtés », la position forte d’une star de l’OL

Oui je met sur le meme plan de stupidité une insulte de mono et son comportement inacceptable a chaque match. c'est vous qui êtes fous a faire des hiérarchies entre un "puta madre" et un"mono". Maintenant on va arrêter les matchs pour chaque insulte ils vont etre sympa les matchs y aura plus de temps mort qu'au baseball.

L'OM recrute un entraîneur lessivé, Di Meco panique

Oui je suis d'accord avec toi sur ce point. En revanche je n'attribuerai pas l'échec de Beye à Rennes à la pression médiatique/supporters/résultats. Mais plutôt à un conflit interne entre l'entraineur et Arnaud Pouille qui voulait Haise dès le début et aux anciens Lensois dans le vestiaire.

OL : Tuchel peut faire le bonheur de Michele Kang

Rice anderson en double pivot c'est inamovible avec Henderson et Wharton derrière. ils ont foden palmer rogers eze bellingham en 10. Ca va etre chaud pour Morton mais si y a des blessés peut etre

Le minuscule salaire de Beye à l’OM

moins de 90000 , c'est ce qu'il touchait a rennes et l'article dit "moins qu'a rennes"

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading