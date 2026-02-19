TV : Canal+ et la Ligue 1, le divorce est définitif

Un retour de Canal+ est espéré en cas d’arrêt de Ligue1+ dans les mois ou les années à venir. Mais la chaîne cryptée se porte très bien sans le championnat de France, ce qui rend un potentiel retour improbable.

L’été dernier, les dirigeants du football français ont pris une décision historique en créant leur propre chaîne pour diffuser le championnat. Ligue1+ a vu le jour, une alternative inévitable aux diffuseurs traditionnels (Canal+, DAZN, Amazon) puisque personne n’était intéressé pour s’offrir la Ligue 1 l’été dernier. A la fin de la saison, BeInSports, qui diffuse actuellement le match du samedi à 17 heures, ne sera plus lié non plus à la LFP et Ligue1+ va donc diffuser l’ensemble du championnat.

Une bonne nouvelle pour les abonnés mais en réalité, la plateforme créée par la Ligue de Football Professionnel n’est pas suffisamment rentable pour les clubs avec à peine plus d’un million d’abonnés. Dans ce contexte, l’espoir existe chez certains acteurs du football français de voir revenir Canal+. Un scénario totalement improbable selon Pierre Rondeau, spécialiste de l’économie du sport, qui s’est exprimé à ce sujet sur RMC.

« Ce qui est certain c’est qu’au moment où Ligue1+ a été créée l’année dernière, il n’y avait aucun mais vraiment aucun candidat pour diffuser le championnat. Le football français va très mal. Au-delà du cadre sportif, je parle du projet et du produit économique et marketing. Mediapro a fait un flop, Amazon a fait un flop, DAZN a fait un flop et Ligue1+ plafonne à un million d’abonnés. Un million d’abonnés à 15 euros par mois, déjà c’est du brut, quand tu retranches les taxes, la fiscalité, il ne reste pas grand-chose » estime-t-il dans l’After Foot avant de conclure.

Canal ils s’en foutent du football français

« Il n’y avait personne à côté pour diffuser. On dit que Canal+ pourrait revenir, mais Canal ils s’en foutent du football français. C’est une boite privée, ils veulent des abonnés. Ils ont perdu la Ligue 1 et ils n’ont pas perdu d’abonnés. Le foot français n’est plus aujourd’hui un produit d’appel. Le foot français n’est pas capable seul d’attirer deux, trois ou quatre millions d’abonnés » explique Pierre Rondeau, pas convaincu du tout que Canal+ va se positionner à l’avenir pour faire revenir la Ligue 1 sur ses antennes. Avec la Ligue des Champions, le rugby ou encore les sports mécaniques et bien sûr le cinéma, la chaîne cryptée a suffisamment d’atouts pour retenir ses abonnés. Même sans notre bonne vieille Ligue 1.