TV : Canal+ et la Ligue 1, le divorce est définitif

TV19 févr. , 11:40
parCorentin Facy
Un retour de Canal+ est espéré en cas d’arrêt de Ligue1+ dans les mois ou les années à venir. Mais la chaîne cryptée se porte très bien sans le championnat de France, ce qui rend un potentiel retour improbable.
L’été dernier, les dirigeants du football français ont pris une décision historique en créant leur propre chaîne pour diffuser le championnat. Ligue1+ a vu le jour, une alternative inévitable aux diffuseurs traditionnels (Canal+, DAZN, Amazon) puisque personne n’était intéressé pour s’offrir la Ligue 1 l’été dernier. A la fin de la saison, BeInSports, qui diffuse actuellement le match du samedi à 17 heures, ne sera plus lié non plus à la LFP et Ligue1+ va donc diffuser l’ensemble du championnat.

Une bonne nouvelle pour les abonnés mais en réalité, la plateforme créée par la Ligue de Football Professionnel n’est pas suffisamment rentable pour les clubs avec à peine plus d’un million d’abonnés. Dans ce contexte, l’espoir existe chez certains acteurs du football français de voir revenir Canal+. Un scénario totalement improbable selon Pierre Rondeau, spécialiste de l’économie du sport, qui s’est exprimé à ce sujet sur RMC.
« Ce qui est certain c’est qu’au moment où Ligue1+ a été créée l’année dernière, il n’y avait aucun mais vraiment aucun candidat pour diffuser le championnat. Le football français va très mal. Au-delà du cadre sportif, je parle du projet et du produit économique et marketing. Mediapro a fait un flop, Amazon a fait un flop, DAZN a fait un flop et Ligue1+ plafonne à un million d’abonnés. Un million d’abonnés à 15 euros par mois, déjà c’est du brut, quand tu retranches les taxes, la fiscalité, il ne reste pas grand-chose » estime-t-il dans l’After Foot avant de conclure.
Canal ils s’en foutent du football français
« Il n’y avait personne à côté pour diffuser. On dit que Canal+ pourrait revenir, mais Canal ils s’en foutent du football français. C’est une boite privée, ils veulent des abonnés. Ils ont perdu la Ligue 1 et ils n’ont pas perdu d’abonnés. Le foot français n’est plus aujourd’hui un produit d’appel. Le foot français n’est pas capable seul d’attirer deux, trois ou quatre millions d’abonnés » explique Pierre Rondeau, pas convaincu du tout que Canal+ va se positionner à l’avenir pour faire revenir la Ligue 1 sur ses antennes. Avec la Ligue des Champions, le rugby ou encore les sports mécaniques et bien sûr le cinéma, la chaîne cryptée a suffisamment d’atouts pour retenir ses abonnés. Même sans notre bonne vieille Ligue 1.
« Je serai toujours à tes côtés », la position forte d’une star de l’OL

Commentaire stupide, tu peux mieux faire

« Je serai toujours à tes côtés », la position forte d’une star de l’OL

Oui je met sur le meme plan de stupidité une insulte de mono et son comportement inacceptable a chaque match. c'est vous qui êtes fous a faire des hiérarchies entre un "puta madre" et un"mono". Maintenant on va arrêter les matchs pour chaque insulte ils vont etre sympa les matchs y aura plus de temps mort qu'au baseball.

L'OM recrute un entraîneur lessivé, Di Meco panique

Oui je suis d'accord avec toi sur ce point. En revanche je n'attribuerai pas l'échec de Beye à Rennes à la pression médiatique/supporters/résultats. Mais plutôt à un conflit interne entre l'entraineur et Arnaud Pouille qui voulait Haise dès le début et aux anciens Lensois dans le vestiaire.

OL : Tuchel peut faire le bonheur de Michele Kang

Rice anderson en double pivot c'est inamovible avec Henderson et Wharton derrière. ils ont foden palmer rogers eze bellingham en 10. Ca va etre chaud pour Morton mais si y a des blessés peut etre

Le minuscule salaire de Beye à l’OM

moins de 90000 , c'est ce qu'il touchait a rennes et l'article dit "moins qu'a rennes"

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

