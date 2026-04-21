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Il annonce un 17 mai terrifiant pour l’OM

OM21 avr. , 8:00
parGuillaume Conte
2
L'OM est en train de lâcher prise au pire des moments, et cela alerte les observateurs pour qui cela devrait logiquement très mal se terminer pour le club marseillais dans un mois. Avec des conséquences terribles.
Le championnat de France ne sait pas où donner de la tête dans la course aux places en Ligue des Champions. L’OL avait l’occasion de s’échapper très loin devant dans sa série magnifique de début 2026 avant de tomber de manière folle au Vélodrome. L’OM avait ensuite un boulevard devant lui, avant de s’écrouler avec trois défaites sur les quatre derniers matchs. Résultat, Marseille est tombé à la 5e place et peut s’inquiéter pour la suite de la saison. Car il ne reste que quatre matchs et les points valent désormais de l’or.

Rennes n'a jamais été sur le podium cette saison

Surtout que, si Monaco, Lille et même l’OL n’avancent pas sur un rythme injouable, Rennes fonce depuis l’arrivée de Franck Haise et enchaine les succès. Les Bretons peuvent rêver de fair le hold-up du siècle au soir de la 34e journée, en prenant la troisième place au nez et à la barde de toute le monde. Lors de ce match du dimanche 17 mai, Rennes se déplacera au Vélodrome. La rencontre de la dernière chance pour l’OM ? C’est possible mais pour Thomas Bonnavent, grand fan du club provençal mais terriblement déçu par les derniers matchs, cela sent surtout le scénario catastrophe sur le gong avec ce OM-Rennes qui pourrait provoquer une terrible fissure en Provence.
« Rennes, ils vont coiffer tout le monde au poteau. Top coach, dynamique et état d’esprit exceptionnels, le meilleur buteur de Ligue 1. Ils ont des confrontations directes, et ils ne sont qu’à un point, en jouant contre Lyon et contre Marseille. Le 11 est plus ou moins dessiné, Franck Haise est revenu à un système classique et qui marche. Je vois ce dernier match, ce OM-Rennes, il va se passer un truc. Marseille va faire 7e et Rennes 3e. Tous les supporters rennais vont sortir en faisant des doigts. Et Habib Beye va être au fond de la gamelle. Le story-telling de la saison de l’OM doit s’achever sur ça », a expliqué le consultant de La Chaine L’Equipe, persuadé que la formation olympienne va tout perdre sur le gong.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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