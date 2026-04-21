Il annonce un 17 mai terrifiant pour l’OM

L'OM est en train de lâcher prise au pire des moments, et cela alerte les observateurs pour qui cela devrait logiquement très mal se terminer pour le club marseillais dans un mois. Avec des conséquences terribles.

Le championnat de France ne sait pas où donner de la tête dans la course aux places en Ligue des Champions. L’OL avait l’occasion de s’échapper très loin devant dans sa série magnifique de début 2026 avant de tomber de manière folle au Vélodrome. L’OM avait ensuite un boulevard devant lui, avant de s’écrouler avec trois défaites sur les quatre derniers matchs. Résultat, Marseille est tombé à la 5e place et peut s’inquiéter pour la suite de la saison. Car il ne reste que quatre matchs et les points valent désormais de l’or.

Rennes n'a jamais été sur le podium cette saison

Surtout que, si Monaco, Lille et même l’OL n’avancent pas sur un rythme injouable, Rennes fonce depuis l’arrivée de Franck Haise et enchaine les succès. Les Bretons peuvent rêver de fair le hold-up du siècle au soir de la 34e journée, en prenant la troisième place au nez et à la barde de toute le monde. Lors de ce match du dimanche 17 mai, Rennes se déplacera au Vélodrome. La rencontre de la dernière chance pour l’OM ? C’est possible mais pour Thomas Bonnavent, grand fan du club provençal mais terriblement déçu par les derniers matchs, cela sent surtout le scénario catastrophe sur le gong avec ce OM-Rennes qui pourrait provoquer une terrible fissure en Provence.