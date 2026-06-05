Lyon s'intéresse à Jonathan David
Jonathan David relancé par l'OL ?

OL : Jonathan David à Lyon, l'Italie confirme

OL05 juin , 13:30
parClaude Dautel
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Après avoir réussi un joli coup avec Endrick, l'OL pourrait récidiver lors du mercato d'été. Dans le viseur de Lyon, Jonathan David, l'attaquant de la Juventus qui participera au Mondial avec le Canada.
Les dirigeants de l'Olympique Lyonnais ont de l'imagination, et la réussite connue avec Endrick, dont la valeur sportive et financière a explosé grâce à l'OL, doit forcément donner des idées à d'autres clubs. Quoi qu'il en soit, ce vendredi le quotidien italien La Stampa confirme que du côté de la Juventus, on envisage de trouver un accord avec le club de la capitale des Gaules concernant Jonathan David. Arrivé librement de Lille en 2025, l'attaquant international canadien n'a pas réussi à se faire une place dans l'effectif turinois, et au moment où la Juventus veut faire revenir Randal Kolo Muani, les dirigeants italiens semblent prêts à faciliter le départ de l'ancien joueur du LOSC. Même s'ils rêvent d'un Mondial réussi avec le Canada pour Jonathan David, les responsables de la Juventus seraient prêts à prendre en charge une partie du salaire de l'attaquant pour qu'il parte cet été.

La Juventus pourrait prendre en charge une partie du salaire

Fabio Riva, journaliste pour le grand quotidien généraliste italien, explique en effet que l'Olympique Lyonnais pourrait récupérer Jonathan David pourquoi pas sous forme de prêt avec une prise en charge partielle de son salaire. Un deal qui ressemble en effet énormément à celui intervenu lors du mercato d'hiver entre l'OL et le Real Madrid pour boucler la venue d'Endrick. Il faut toutefois se souvenir que pour obtenir la signature de Jonathan David, qui était en fin de contrat à Lille, la Juventus lui a concédé un salaire de 11 millions d'euros par an. Un salaire qui n'est pas du tout aux normes lyonnaises, et même si la Juventus accepte de prendre en charge une partie de ce salaire, on voit mal le club italien accepter que ce soit à hauteur de la moitié.
Car actuellement du côté de Lyon, le joueur le mieux payé est Corentin Tolisso et il ne touche « que » 450.000 euros par mois. Le dossier Jonathan David ne poussera pas le club de Michele Kang à faire des folies, et pour l'instant cette possible signature de celui qui avait flambé à Lille est encore très floue.
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Derniers commentaires

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Ils peuvent faire la chasse, ça ne forcera jamais les amateurs de foot à payer une fortune pour plusieurs abonnements. Donc on ne peut pas parler de manque à gagner finalement.

L'OM vendu à Rodolphe Saadé, il y a un « faisceau d’indices »

Saadé il pas fout il attend que mc court soit sur la corde raide pour qu'il baisse le prix de vente

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Et c est la vérité 700 bar pour rien alors que des Nantes sochaux Toulouse guingamp etc on réussi.....en cup .

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

on parle d'une ville ,d'un club, ou d'un mec?? Le PSG permet au bas du front de se sentir superieur, alors que le PSG ,c'est ni toi, ni lui Ca vous a pas rendu plus intelligent, on peut le lire ici

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Vivre par procuration !??!! 😁😁tu as honte de rien toi !!!😄

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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76342446742945
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4
O. Lyonnais
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5
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Monaco
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9
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