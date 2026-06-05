OL : Jonathan David à Lyon, l'Italie confirme

Après avoir réussi un joli coup avec Endrick, l'OL pourrait récidiver lors du mercato d'été. Dans le viseur de Lyon, Jonathan David, l'attaquant de la Juventus qui participera au Mondial avec le Canada.
Les dirigeants de l'Olympique Lyonnais ont de l'imagination, et la réussite connue avec Endrick, dont la valeur sportive et financière a explosé
grâce à l'OL, doit forcément donner des idées à d'autres clubs. Quoi qu'il en soit, ce vendredi le quotidien italien La Stampa
confirme que du côté de la Juventus, on envisage de trouver un accord avec le club de la capitale des Gaules concernant Jonathan David. Arrivé librement de Lille en 2025, l'attaquant international canadien n'a pas réussi à se faire une place dans l'effectif turinois, et au moment où la Juventus veut faire revenir Randal Kolo Muani
, les dirigeants italiens semblent prêts à faciliter le départ de l'ancien joueur du LOSC. Même s'ils rêvent d'un Mondial réussi avec le Canada pour Jonathan David, les responsables de la Juventus seraient prêts à prendre en charge une partie du salaire de l'attaquant pour qu'il parte cet été.
La Juventus pourrait prendre en charge une partie du salaire
Fabio Riva, journaliste pour le grand quotidien généraliste italien, explique en effet que l'Olympique Lyonnais pourrait récupérer Jonathan David pourquoi pas sous forme de prêt avec une prise en charge partielle de son salaire. Un deal qui ressemble en effet énormément à celui intervenu lors du mercato d'hiver entre l'OL et le Real Madrid pour boucler la venue d'Endrick. Il faut toutefois se souvenir que pour obtenir la signature de Jonathan David, qui était en fin de contrat à Lille, la Juventus lui a concédé un salaire de 11 millions d'euros par an. Un salaire qui n'est pas du tout aux normes lyonnaises, et même si la Juventus accepte de prendre en charge une partie de ce salaire, on voit mal le club italien accepter que ce soit à hauteur de la moitié.
Car actuellement du côté de Lyon, le joueur le mieux payé est Corentin Tolisso et il ne touche « que » 450.000 euros par mois. Le dossier Jonathan David ne poussera pas le club de Michele Kang à faire des folies, et pour l'instant cette possible signature de celui qui avait flambé à Lille est encore très floue.