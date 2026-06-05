OL : Jonathan David à Lyon, l'Italie confirme

Après avoir réussi un joli coup avec Endrick, l'OL pourrait récidiver lors du mercato d'été. Dans le viseur de Lyon, Jonathan David, l'attaquant de la Juventus qui participera au Mondial avec le Canada.

La Juventus pourrait prendre en charge une partie du salaire

Fabio Riva, journaliste pour le grand quotidien généraliste italien, explique en effet que l'Olympique Lyonnais pourrait récupérer Jonathan David pourquoi pas sous forme de prêt avec une prise en charge partielle de son salaire. Un deal qui ressemble en effet énormément à celui intervenu lors du mercato d'hiver entre l'OL et le Real Madrid pour boucler la venue d'Endrick. Il faut toutefois se souvenir que pour obtenir la signature de Jonathan David, qui était en fin de contrat à Lille, la Juventus lui a concédé un salaire de 11 millions d'euros par an. Un salaire qui n'est pas du tout aux normes lyonnaises, et même si la Juventus accepte de prendre en charge une partie de ce salaire, on voit mal le club italien accepter que ce soit à hauteur de la moitié.

Car actuellement du côté de Lyon, le joueur le mieux payé est Corentin Tolisso et il ne touche « que » 450.000 euros par mois. Le dossier Jonathan David ne poussera pas le club de Michele Kang à faire des folies, et pour l'instant cette possible signature de celui qui avait flambé à Lille est encore très floue.