Vexé par Manchester United, le Qatar ne pardonne pas

Alors que la famille Glazer envisage à nouveau de vendre Manchester United, le Qatar n’est plus intéressé. Le groupe mené par Jassim bin Hamad al-Thani reste marqué par le refus de ses offres en 2023.

Manchester United pourrait bien changer d’ère dans les années à venir. Entrée dans le capital en 2003, la famille Glazer envisage à nouveau de vendre ses parts (75%). L’information révélée par le média Bloomberg fait du bruit en Angleterre où l’on se demande qui pourrait bien profiter de cette opportunité. Il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir le Qatar associé à ce dossier, alors que le pays du Golfe n’a pas du tout l’intention de revenir à la charge.

Selon le Daily Mail, le groupe mené par le cheikh Jassim bin Hamad al-Thani n’est plus intéressé. Les Qataris n’ont pas non plus été sollicités. Et s’ils devaient recevoir un coup de fil, leur réponse serait négative. La source explique que le Qatar a été vexé par son échec en 2023. A l’époque, la famille Glazer avait mis Manchester United en vente et le cheikh Jassim bin Hamad al-Thani avait présenté plusieurs offres successives, dont l’une à plus de cinq milliards d’euros pour l’intégralité des parts. Le processus avait duré de longs mois, jusqu’à l’abandon du Qatar en raison d’un désaccord persistant avec les propriétaires des Red Devils.

Le Qatar rancunier

Ce scénario avait laissé le champ libre à Ineos et à son patron Jim Ratcliffe, lesquels avaient obtenu 25% des parts contre 1,5 milliard d’euros. Trois ans plus tard, les Qatari n’ont toujours pas digéré le traitement infligé par la famille Glazer et préfèrent éviter de s’impliquer une nouvelle fois sur ce dossier. Reste à savoir si d’autres investisseurs viendront toquer à la porte des patrons mancuniens que l’on sait désormais durs en affaires.