« Un champ de ruines », La Provence enterre Medhi Benatia

L'OM sort groggy de cette 30e journée de Ligue 1 puisqu'après la défaite à Lorient, Marseille est sixième. Si Medhi Benatia a piqué un coup de sang mémorable, celui qui était très proche de Pablo Longoria se fait durement tacler dans le quotidien La Provence.

L'Olympique de Marseille rêve de jouer la Ligue des champions, mais ce lundi le club phocéen est en position de disputer les qualifications de la Conférence Ligue. Et même si l'OM a, sur le papier, un calendrier plus facile que ses rivaux, il n'a désormais plus son avenir entre les mains. Les victoires de Lyon et de Rennes dans des déplacements sur le papier très compliqués font mal. Et si l'heure n'est pas encore au bilan, comme le répète Habib Beye, la température monte du côté du Vélodrome. Dans le collimateur du quotidien La Provence, qui, rappelons-le, appartient à CMA CMG, Medhi Benatia se fait sérieusement malmener 48 heures après le fiasco en Bretagne. Le directeur du football de l'OM est accusé d'avoir tout cassé avant de partir en fin de saison.

Benatia a fait le ménage, mais a tout cassé

Alexandre Jacquin, chef du service des sports de La Provence, et forcément attaché à l'Olympique de Marseille, n'hésite pas à balancer quelques missiles sur Medhi Benatia. « Que restera-t-il début juillet, quand le futur président, Stéphane Richard, prendra officiellement ses fonctions ? Un Ballon d’Or, JPP, a été exfiltré. Un « renard argenté », Fabrizio Ravanelli a été chassé. Le remue-ménage n’a pas épargné les salariés. Pour quel résultat ? A force de diviser pour mieux régner, l’ancien défenseur de la Juve va laisser derrière lui un champ de ruines », prévient le journaliste marseillais, qui estime que si tout ne peut pas être mis sur le dos de Medhi Benatia, ce dernier porte quand même de grandes responsabilités dans la situation actuelle de l'OM.

De son côté, L'Equipe rappelle que le directeur sportif n'en est pas à son premier coup de sang depuis qu'il a rejoint le club phocéen. Sauf que cette fois, l'OM n'a plus du tout les cartes en main. Au moment où les joueurs marseillais vont enchaîner les séances de travail pour préparer la réception de Nice, Benatia a utilisé la totalité de ses jokers. Le blabla c'est finit, désormais les supporters attendent des résultats.