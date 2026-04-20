Pavard à l’OM, Benatia ferait mieux de se taire

Remonté après la défaite à Lorient (2-0) samedi, Medhi Benatia n’a pas été tendre avec ses joueurs. Le directeur du football de l’Olympique de Marseille est pourtant loin d’être irréprochable.

Spécialiste des coups de gueule devant les médias, Medhi Benatia a encore frappé. Le directeur du football de l’Olympique de Marseille a sévèrement critiqué ses joueurs après la défaite à Lorient samedi. Au-delà du résultat, le dirigeant n’a pas aimé le comportement de son équipe à qu’il a promis des heures supplémentaires de travail en guise de sanction. Sa méthode suffira-t-elle pour provoquer un déclic ? Sceptique, Bertrand Latour constate que l’ancien défenseur central n’est pas le mieux placé pour s’en prendre au vestiaire.

« Il a pour lui sa sincérité. Moi j'aime les gens qui s'expriment en disant ce qu'ils pensent. Mais est-ce que c'est productif ? Ce n'est pas certain, a commenté le journaliste de Canal+. Le constat qu'il fait est très juste. Le seul problème, c'est qu'il est le principal responsable de tous les errements qu'il décrit. Il est directeur du football, il a eu de très grandes prérogatives à Marseille. Il a choisi De Zerbi, il a choisi Beye. Pour moi, ce sont deux grosses erreurs qu'il n'a pas pu rectifier en cours de saison parce que Beye n'a fait qu'aggraver la situation à Marseille. »

Lire aussi OM : Les joueurs se révoltent contre Benatia et Beye

« De temps en temps on se régalait, maintenant c'est sans arrêt catastrophique et de temps en temps ils gagnent un match contre Auxerre, quand il fait beau… Ce qui me dérange davantage, ce sont ses choix sportifs, a souligné Bertrand Latour. Il y a eu des erreurs de recrutement, à commencer peut-être par Pavard qui incarne ça à merveille. Le recrutement estival et hivernal est raté, et les deux choix d'entraîneurs ne sont pas bons. C'est ça le principal. » Les joueurs pourraient parvenir à la même conclusion, d’autant que Medhi Benatia partira cet été.