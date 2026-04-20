Pavard ICONSPORT_362628_0007

Pavard à l’OM, Benatia ferait mieux de se taire

OM20 avr. , 17:30
parEric Bethsy
0
Remonté après la défaite à Lorient (2-0) samedi, Medhi Benatia n’a pas été tendre avec ses joueurs. Le directeur du football de l’Olympique de Marseille est pourtant loin d’être irréprochable.
Spécialiste des coups de gueule devant les médias, Medhi Benatia a encore frappé. Le directeur du football de l’Olympique de Marseille a sévèrement critiqué ses joueurs après la défaite à Lorient samedi. Au-delà du résultat, le dirigeant n’a pas aimé le comportement de son équipe à qu’il a promis des heures supplémentaires de travail en guise de sanction. Sa méthode suffira-t-elle pour provoquer un déclic ? Sceptique, Bertrand Latour constate que l’ancien défenseur central n’est pas le mieux placé pour s’en prendre au vestiaire.
« Il a pour lui sa sincérité. Moi j'aime les gens qui s'expriment en disant ce qu'ils pensent. Mais est-ce que c'est productif ? Ce n'est pas certain, a commenté le journaliste de Canal+. Le constat qu'il fait est très juste. Le seul problème, c'est qu'il est le principal responsable de tous les errements qu'il décrit. Il est directeur du football, il a eu de très grandes prérogatives à Marseille. Il a choisi De Zerbi, il a choisi Beye. Pour moi, ce sont deux grosses erreurs qu'il n'a pas pu rectifier en cours de saison parce que Beye n'a fait qu'aggraver la situation à Marseille. »

Lire aussi

OM : Les joueurs se révoltent contre Benatia et BeyeOM : Les joueurs se révoltent contre Benatia et Beye
« De temps en temps on se régalait, maintenant c'est sans arrêt catastrophique et de temps en temps ils gagnent un match contre Auxerre, quand il fait beau… Ce qui me dérange davantage, ce sont ses choix sportifs, a souligné Bertrand Latour. Il y a eu des erreurs de recrutement, à commencer peut-être par Pavard qui incarne ça à merveille. Le recrutement estival et hivernal est raté, et les deux choix d'entraîneurs ne sont pas bons. C'est ça le principal. » Les joueurs pourraient parvenir à la même conclusion, d’autant que Medhi Benatia partira cet été.
Articles Recommandés
Cherki ICONSPORT_363158_0109
Equipe de France

EdF : Cherki décolle, Deschamps n'aura pas droit au crash

Barcola ICONSPORT_361127_0069
PSG

Barcola drague le Barça, le PSG se fâche

Tahirys Dos Santos - DR FC Metz
Metz

Rescapé du drame de Crans-Montana, Tahirys Dos Santos signe pro à Metz

Endrick au coeur d'une polémique après PSG-OL
PSG

PSG-OL : Une faute d'Endrick sur Vitinha oubliée par la VAR ?

Fil Info

20 avr. , 18:30
EdF : Cherki décolle, Deschamps n'aura pas droit au crash
20 avr. , 18:00
Barcola drague le Barça, le PSG se fâche
20 avr. , 17:10
Rescapé du drame de Crans-Montana, Tahirys Dos Santos signe pro à Metz
20 avr. , 17:00
PSG-OL : Une faute d'Endrick sur Vitinha oubliée par la VAR ?
20 avr. , 16:30
Rennes : Lepaul est prêt à laisser Greenwood gagner
20 avr. , 16:00
Le Real a choisi le futur lieutenant de Mbappé
20 avr. , 15:30
Ciro Immobile aime Paris, il va rester en Ligue 1
20 avr. , 15:00
PSG : Julian Alvarez juge la Ligue 1 trop faible pour lui
20 avr. , 14:37
PSG : Vitinha souffre d'une inflammation du talon droit

Derniers commentaires

Barcola drague le Barça, le PSG se fâche

Lol même dans l'optique ou ce genre de départ se réalise il part pas à moins du double de ce montant ridicule quand on voit ce que les anglais sont prêts à payer pour des chèvres comme Isak ou Wirtz ...

PSG-OL : Lyon donne le tournis à Paris, c'est le feu au Parc

Donne le tournis? Ils ont juste joue à 11 derriere et sont sortis sur contre .tu parles d'un foot etincelant.on a été absent en début de match on rate un penalty, Ramos le tire mal.C'est tout mais Lyon c'est pas fini, vous n'etes pas encore en LDC

OL : Le « Roi » Endrick a mis le PSG à ses pieds

Ils ont enchaîné pile 4 victoires après celle contre le PSG, espérons qu'on fasse de même avec les 4 match restant de championnat 😆

L1 : L’OL corrige le PSG et remonte sur le podium

Toujours aussi objectif les lyonnais, toujours à pigner contre les arbitres

L1 : L’OL corrige le PSG et remonte sur le podium

Et vous allez perdre contre Rennes dans 2 semaines

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

Loading