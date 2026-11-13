Aller au contenu
Højbjerg refuse encore de quitter l’OM

Højbjerg refuse encore de quitter l’OM

OM
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L'OM a très envie de lui indiquer la sortie, mais Pierre-Emile Hojbjerg, qui avait refusé de quitter le club l'été dernier, a de grandes chances de continuer sur cette stratégie coûteuse.
Malgré la cure d’amincissement de l’effectif et de la masse salariale, l’OM ne répond toujours pas aux exigences de Frank McCourt et de la DNCG, qui veulent tous les deux voir le club marseillais limiter les pertes sans avoir recours au portefeuille de son propriétaire. Au moins un départ majeur d’un élément au gros salaire est envisagé pour cet hiver. Contrairement à l’été dernier, les supporters s’opposeront plus à celui d’Amine Gouiri par exemple, qu’à ceux d’Igor Paixao ou Pierre-Emile Hojbjerg.

Seul un gros projet fera partir Hojbjerg

Le Danois, avec son salaire aux normes de la Premier League et son contrat en béton armé, fait figure de cible parfaite pour un départ. Cela avait déjà été le cas l’été dernier, quand l’OM lui avait trouvé une porte de sortie à Newcastle. Une issue qu’il avait refusée, provoquant l’incompréhension de Franck McCourt, qui avait demandé à ce qu’on lui retire le brassard de capitaine.
Six mois plus tard, Hojbjerg n’est toujours pas chaud pour quitter Marseille. Le milieu de terrain est courtisé par la Fiorentina, mais selon TMW, l’ancien de Tottenham, qui se plait en Provence et bénéficie de la confiance de son entraineur, ne voit aucune raison de quitter l’OM en plein cours de saison. Il lui reste en effet 18 mois de contrat à Marseille, et le natif de Copenhague ne s’imagine pas vraiment débarquer dans une équipe qui va jouer le maintien en Serie A.
Même si le championnat italien lui plait, Hojbjerg va devoir trouver un projet très ambitieux pour le convaincre de quitter l’OM au mois de janvier. Dans le cas contraire, il y a de grandes chances que l’épisode « Newcastle » se reproduire, ce qui n’arrangera pas du tout les affaires de Frank McCourt et du club phocéen devant la DNCG.

Lire aussi

OM : L’OL dans le viseur, Genesio veut entrer dans l’histoireOM : L’OL dans le viseur, Genesio veut entrer dans l’histoire
OM : Des années d'attente, Rodolphe Saadé achète enfinOM : Des années d'attente, Rodolphe Saadé achète enfin
Articles Recommandés
La France De Zidane Est Pretentieuse Litalie Fanfaronne
Equipe de France

La France de Zidane est prétentieuse, l’Italie fanfaronne

Lavenir De Ce Remplacant Du Psg Est Boucle A 99
PSG

L'avenir de ce remplaçant du PSG est bouclé à 99 %

Pierre Sage Exige Plusieurs Renforts Pour Signer A Lens
Lens

Pierre Sage exige plusieurs renforts pour signer à Lens

Officiel Pochettino Signe A Mu Jusquen 2029
Premier League

Officiel : Pochettino signe à MU jusqu'en 2029

Fil Info

La France de Zidane est prétentieuse, l’Italie fanfaronne
L'avenir de ce remplaçant du PSG est bouclé à 99 %
Pierre Sage exige plusieurs renforts pour signer à Lens
Officiel : Pochettino signe à MU jusqu'en 2029
OM : Un buteur l'interpelle, Genesio lui a déjà répondu
Donnarumma, son départ du PSG l'a détruit
L’OM a le futur Yassine Bounou pour zéro euro
Le PSG paie 60 ME pour soudainement virer Digne
EdF : Dugarry commence à lâcher Zidane

Derniers commentaires

L’OM a le futur Yassine Bounou pour zéro euro

2 fois plus ok mais son salaire ne doit pas être très élevé non plus. je dis ça du fait de ne pas chercher une prolongation alors que tu es passé n°1. S'il trouve que Gomis est un danger pour sa place alors c'est que 1. Gomis doit être vraiment bon. 2. il ne veut même plus être en concurrence et dans ce cas, qu'il aille dans un club sans pression.

L’OM a le futur Yassine Bounou pour zéro euro

Je ne crois pas qu'il soit prêté. Il a été cédé pour des clopinettes mais avec une faible clause de rachat prioritaire s'il advenait à performer.

EdF : Le flop Malo Gusto donne raison à Zidane

Ah... tu cherches des renforts ! Mdr

OM : La DNCG exclut une rétrogradation en Ligue 2

Tu as raison mais il est énervant. Je vais faire comme toi je ne lui réponds plus désormais.

OM : La DNCG exclut une rétrogradation en Ligue 2

Bah arrête d'en faire, tout simplement, que tu es bête. Mdr Je te le répète, tu ne trompes personne avec tes diversions.^^ C'est ton jus de citron à toi l'ultracrépidarien.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Marseille logo
O. Marseille
181060422148
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
6Nice logo
Nice
171052315123
7Monaco logo
Monaco
161044213112
8Rennes logo
Rennes
161051421210
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
131041517152
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
Le Havre
210028922-13

Loading