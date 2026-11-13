Højbjerg refuse encore de quitter l’OM

L'OM a très envie de lui indiquer la sortie, mais Pierre-Emile Hojbjerg, qui avait refusé de quitter le club l'été dernier, a de grandes chances de continuer sur cette stratégie coûteuse.

Malgré la cure d’amincissement de l’effectif et de la masse salariale, l’OM ne répond toujours pas aux exigences de Frank McCourt et de la DNCG, qui veulent tous les deux voir le club marseillais limiter les pertes sans avoir recours au portefeuille de son propriétaire. Au moins un départ majeur d’un élément au gros salaire est envisagé pour cet hiver. Contrairement à l’été dernier, les supporters s’opposeront plus à celui d’Amine Gouiri par exemple, qu’à ceux d’Igor Paixao ou Pierre-Emile Hojbjerg.

Seul un gros projet fera partir Hojbjerg

Le Danois, avec son salaire aux normes de la Premier League et son contrat en béton armé, fait figure de cible parfaite pour un départ. Cela avait déjà été le cas l’été dernier, quand l’OM lui avait trouvé une porte de sortie à Newcastle. Une issue qu’il avait refusée, provoquant l’incompréhension de Franck McCourt, qui avait demandé à ce qu’on lui retire le brassard de capitaine.

Six mois plus tard, Hojbjerg n’est toujours pas chaud pour quitter Marseille. Le milieu de terrain est courtisé par la Fiorentina, mais selon TMW, l’ancien de Tottenham, qui se plait en Provence et bénéficie de la confiance de son entraineur, ne voit aucune raison de quitter l’OM en plein cours de saison. Il lui reste en effet 18 mois de contrat à Marseille, et le natif de Copenhague ne s’imagine pas vraiment débarquer dans une équipe qui va jouer le maintien en Serie A.

Même si le championnat italien lui plait, Hojbjerg va devoir trouver un projet très ambitieux pour le convaincre de quitter l’OM au mois de janvier. Dans le cas contraire, il y a de grandes chances que l’épisode « Newcastle » se reproduire, ce qui n’arrangera pas du tout les affaires de Frank McCourt et du club phocéen devant la DNCG.