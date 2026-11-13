Pierre Sage exige plusieurs renforts pour signer à Lens

En discussion avec le RC Lens pour un retour au club, Pierre Sage exige quelques garanties notamment dans la composition de son staff.

Le Racing Club de Lens est dans un moment importante de son histoire récente. En difficulté en Ligue 1 et en Ligue des Champions, le club nordiste a démis Yannick Cahuzac de ses fonctions. L’éphémère entraîneur des Sang et Or n’a pas résisté aux défaites contre Côme puis Marseille juste avant la trêve internationale. Pour lui succéder, Lens fait de son ancien entraîneur Pierre Sage sa priorité absolue. L’ancien Lyonnais a été viré par Crystal Palace, un timing qui ressemble à une aubaine pour le club nordiste. Pierre Sage ne fera pas de l’argent sa priorité et semble prêt à faire une croix sur une partie de ses émoluments anglais pour rendre possible son retour à Lens.

Il y a en revanche un point sur lequel l’ancien coach des Eagles sera inflexible selon But Football Club : la composition de son staff. Le média affirme que lors de sa première signature à Lens en juin 2025, Pierre Sage avait accepté de venir avec un seul adjoint, Jamal Alioui. Le technicien français aura plus d’exigence cette fois. Il souhaite effectivement disposer d’un encadrement « plus complet » pour travailler dans « de meilleures conditions et mettre en place son projet ». La composition du staff de Pierre Sage est donc actuellement au coeur des discussions entre le clan de l’entraîneur viré par Crystal Palace et la direction du RC Lens. Les Sang et Or se donnent encore quelques heures pour faire aboutir ce dossier. Un accord est espéré rapidement et le board nordiste ne s’interdit pas d’explorer d’autres pistes, si jamais celle menant à Pierre Sage venait à s’avérer trop complexe.