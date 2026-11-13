L'avenir de ce remplaçant du PSG est bouclé à 99 %

Joueur utile à Luis Enrique, Lucas Beraldo attire l'attention de quelques clubs au mercato. Mais son avenir sur le moyen terme est tout tracé selon son agent.

Il ne fait pas de bruit, mais après des débuts compliqués, Lucas Beraldo s’impose comme une solution appréciée par Luis Enrique quand il cherche un joueur au profil défensif en sortie de banc. Arrivé à Paris en 2024 comme un défenseur central, le Brésilien a progressivement migré vers le poste de latéral gauche, puis de milieu défensif désormais. Des changements qui n’ont pas perturbé l’ancien joueur de Sao Paulo, prêt à tout pour aider le PSG à continuer de dominer l’Europe.

L'agent de Beraldo dit pourquoi il ne quitte pas le PSG

Mais avec un temps de jeu assez faible, l’international brésilien pourrait se poser des questions sur son avenir. Ce n’est pas du tout le cas, a bien fait savoir son argent dans un entretien à ESPN. Lucas Beraldo n’a aucune raison de bouger de Paris, avec qui il possède un contrat longue durée.

« Le PSG mise beaucoup sur lui, cela s’inscrit dans un projet à long terme. Sur les 18 matchs disputés, il en a joué 15. C’est un joueur très important au sein de la meilleure équipe du monde. C’est indéniable. Il est devenu le plus jeune joueur brésilien à remporter deux Ligues des Champions, il attirera donc toujours l’attention sur le marché. Il est naturel qu’il y ait de nombreux clubs intéressés et que des approches aient lieu. La probabilité qu’il quitte le PSG… sans parler de zéro, est extrêmement faible. Le club mise énormément sur lui, et son contrat court jusqu’en 2031 », a fait savoir son représentant, qui décide donc de ne pas souffler sur les braises, et pour qui son joueur est heureux à Paris, malgré des titularisations très rares.

Mais Lucas Beraldo est bien placé pour s’en rendre compte, quitter le PSG n’est pas forcément la garantie de réussir à s’imposer dans un grand club dans la foulée. Le joueur, acheté 20 ME il y a trois ans, a en tout cas vu sa valeur se stabiliser à ce niveau, signe qu’il n’a pas explosé, mais qu’il reste apprécié sur le marché.