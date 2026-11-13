L’OM a le futur Yassine Bounou pour zéro euro

En fin de contrat avec l’OM en juin prochain, Jeffrey de Lange a peu de chances de prolonger en faveur du club phocéen, qui pourrait confier ses buts au jeune et prometteur Ibrahim Gomis.

En grande difficulté en début de saison, Jeffrey de Lange a bien relevé la tête depuis quelques semaines. Décisif face à Toulouse il y a deux semaines, le gardien néerlandais de 28 ans a de nouveau sorti une très grande performance à Lens pour sauver son équipe à plusieurs reprises. Malgré une forme ascendante, l’ancien gardien des Espoirs des Pays-Bas a peu de chances de prolonger son contrat avec l’OM, qui expire en juin 2027. Le club phocéen doit dès à présent se pencher sur ce poste crucial et pourrait avoir une solution à zéro euro en magasin.

Ibrahim Gomis, un choix bientôt évident ?

Actuellement troisième ou quatrième gardien de l’équipe professionnelle en fonction des week-ends, Ibrahim Gomis monte doucement mais surement en puissance. Sélectionné avec les espoirs du Maroc lors de cette trêve internationale, le gardien de 21 ans a sorti une prestation splendide contre l’Ethiopie (0-1). « Il a fait un match plein en patron » confirme le journaliste @Z_hakos, qui suit de près les sélections marocaines. Le compte X @OnzedAfrique est sur la même ligne. « Un gardien marocain qui s'impose à l'étranger, ça ne sort pas de nulle part. Bounou avait ouvert la voie jusqu'à Séville, Gomis trace la sienne à 21 ans, déjà annoncé numéro 2 à l’OM » explique-t-il.

Plusieurs compilations circulent sur X et permettent de voir à quel point Ibrahim Gomis a réalisé un grand match avec les U23 du Maroc jeudi. De quoi convaincre Grégory Lorenzi et Bruno Genesio de lui confier le rôle de titulaire à l’Olympique de Marseille en 2027-2028 ? Il en faudra sans doute encore un peu plus. Mais le club phocéen tient de toute évidence avec le jeune Ibrahim Gomis l’un des gardiens les plus prometteurs de sa génération. De quoi envisager un renfort à zéro euro pour l’équipe professionnelle d’ici quelques mois.