L’OM a le futur Yassine Bounou pour zéro euro
Ibrahim Gomis, un choix bientôt évident ?
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2 fois plus ok mais son salaire ne doit pas être très élevé non plus. je dis ça du fait de ne pas chercher une prolongation alors que tu es passé n°1. S'il trouve que Gomis est un danger pour sa place alors c'est que 1. Gomis doit être vraiment bon. 2. il ne veut même plus être en concurrence et dans ce cas, qu'il aille dans un club sans pression.
Je ne crois pas qu'il soit prêté. Il a été cédé pour des clopinettes mais avec une faible clause de rachat prioritaire s'il advenait à performer.
Ah... tu cherches des renforts ! Mdr
Tu as raison mais il est énervant. Je vais faire comme toi je ne lui réponds plus désormais.
Bah arrête d'en faire, tout simplement, que tu es bête. Mdr Je te le répète, tu ne trompes personne avec tes diversions.^^ C'est ton jus de citron à toi l'ultracrépidarien.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13