OM : L’OL dans le viseur, Genesio veut entrer dans l’histoire
OM•
parEric Bethsy
Vainqueur de ses cinq derniers matchs en Ligue 1, l’Olympique de Marseille se rapproche de la meilleure série de son histoire. A ce rythme, l’entraîneur Bruno Genesio pourrait devenir une légende du club phocéen lors de l’Olympico prévu à Lyon en décembre.
Les commentaires sur l’Olympique de Marseille ont bien changé. Il y a encore quelques semaines, les Marseillais étaient placés dans la course au maintien dans l’élite. Mais leur remontée au classement en fait désormais de sérieux prétendants au podium de Ligue 1. Le simple fait d’envisager un tel objectif représente déjà une belle réussite pour Bruno Genesio. Contraint de composer avec un effectif considérablement affaibli cet été, l’entraîneur phocéen ne se contente pas de limiter les dégâts.
L’Olympique de Marseille fait de nouveau partie des meilleures équipes du championnat. Et pour couronner le tout, cette équipe si inquiétante en tout début de saison se retrouve en position d’égaler un record historique. Rappelons effectivement que l’actuel quatrième de Ligue 1 vient de remporter ses cinq derniers matchs dans la compétition nationale. Le chemin n’est donc plus très long avant la meilleure série réalisée par l’Olympique de Marseille en championnat, à savoir huit succès de rang.
Comme Courbis et Bielsa ?
Les Marseillais ont réalisé cette performance à trois reprises dans leur histoire, c’était en 1936-1937, puis lors de la saison 1998-1999 avec Rolland Courbis sur le banc, et enfin durant le passage de Marcelo Bielsa en 2014-2015. Le record paraît à la portée des Olympiens qui recevront Le Mans après la trêve internationale, avant d’aller à Auxerre et d’accueillir l’OGC Nice. Ces trois prochains rendez-vous peuvent permettre à Bruno Genesio d’égaler le record. Et si tout se passe bien, l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais reviendra à Lyon le 13 décembre pour entrer dans l’histoire du club phocéen. Encore faudrait-il que son groupe maintienne ce rythme malgré l’enchaînement des matchs.
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Derniers commentaires
LdN : Italie-France : les compos (20h45 sur TF1)
Gusto titulaire en ayant 30min de jeu en deux mois avec Chelsea, alors que tu as WZE sur le banc, pour moins que ça Deschamps ce serait faut descendre...
Malo Gusto viré en plein match de la France
Après son match en EDF on comprend mieux...
Coup de théâtre, Mbappé dans le groupe contre l’Italie
Tu as parlé du parcours européen et des points UEFA rapportés par l'OL, et tu as rabaissé le PSG alors que la réalité était le contraire de ce que tu as dit. Change encore de sujet (Europe --> Ligue 1) comme tu fais toujours pour t'accrocher à la branche.
Italie-France : La Marseillaise sifflée, Olise pose la clim à San Siro
La marseillaise meme en reggae ca ma toujours fait dégueuler les marches militaires ca me deglingue et votre république moi je la tringle !! Renaud
Italie-France : La Marseillaise sifflée, Olise pose la clim à San Siro
bientot ce sera pareil en France
Ligue 1
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