Donnarumma, son départ du PSG l'a détruit

En grosse difficulté avec Manchester City cette saison, Gianluigi Donnarumma a encore étalé sa fébrilité dans le jeu au pied lors du match Italie-France. Le gardien de 27 ans est dans le dur depuis son départ du PSG.

Il y a un an et demi, le Paris Saint-Germain a pris une décision très impopulaire à l’époque, celle de se séparer de Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien de 27 ans sortait pourtant d’une saison exceptionnelle durant laquelle il a été l’un des grands artisans du premier sacre parisien en Ligue des Champions. Son départ pour Manchester City a fait couler beaucoup d’encre et globalement, « Gigio » a été performant en Premier League l’an passé. Le début de saison 2026-2027 est beaucoup plus compliqué pour le capitaine de la sélection italienne, qui a déjà commis plusieurs erreurs et sur qui les critiques commencent à tomber Outre-Manche.

Donnarumma espérait prendre une grande bouffée d’oxygène avec l’Italie pour se rassurer, mais c’est raté. Coupable d’une grossière erreur sur le but offert à Michael Olise jeudi soir à San Siro, le natif de Castellammare di Stabia confirme sa fébrilité du moment. Son départ du Paris Saint-Germain lui a fait beaucoup de mal selon Najim Medini, spécialiste de la Premier League pour Winamax. « Donnarumma nouvelle preuve que dehors c’est chaud quand tu quittes le PSG, il dégage plus du tout la même sérénité. Déjà vs Leipzig il te fait une grosse erreur sur le but de Baku, la immense bourde sur celui d’Olise. C’est redevenu une galère depuis qu’il a quitté le PSG » a publié le consultant sur son compte X.

Donnarumma en difficulté loin du PSG

Roberto Mancini continue toutefois de faire de Gianluigi Donnarumma son capitaine, une belle preuve de confiance malgré une toute petite forme actuellement. Les défenseurs de l’ancien gardien parisien souligneront tout de même que jeudi face à la France, Donnarumma a aussi réalisé quelques belles parades comme sur la frappe de Rayan Cherki détournée sur le poteau. De quoi sauver un peu son match en dépit de sa grossière erreur au pied.